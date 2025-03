De eerste crash van dit jaar was vrijdagochtend tijdens de eerste vrije training al een feit. Niet geheel onverwachts was het een rookie die de fout inging en hard de muur raakte, waardoor de training met een rode vlag stilgelegd moest worden. Gelukkig kon er ongedeerd uitgestapt worden.

Het nieuwe Formule 1-seizoen werd vrijdagochtend in de vroege uurtjes afgetrapt in Melbourne met de eerste vrije training van het jaar op Albert Park. Natuurlijk is het bij een nieuw seizoen altijd even afwachten wie de eerste crash van het jaar zal veroorzaken en dit jaar is die twijfelachtige eer voor Haas-coureur Oliver Bearman weggelegd. De rijder die vorig seizoen zoveel indruk maakte tijdens zijn invalbeurt voor Carlos Sainz in Saoedi-Arabië, zag zijn eerste sessie van dit seizoen echter in tranen eindigen.

Klapper Bearman

De Britse rijder nam iets teveel mee bij het uitkomen van de bocht, belandde daardoor wijd over de kerbstone en raakte het grind, waardoor hij de controle van zijn Haas verloor en hij vervolgens hard in de muur terechtkwam. De schade van zijn wagen leek groot en de zorgen waren er op het gezicht van Ayao Komatsu. Belangrijkste van alles: de jonge coureur kon ongedeerd uitstappen en vanzelfsprekend is dat het belangrijkste. Bearman zelf zal niet te spreken zijn over zijn actie en eerste sessie voor Haas.

An unfortunate crash for Ollie Bearman brings out the red flag 😱



Bearman is ok and heading back to the garage#F1 #AusGP pic.twitter.com/GxnoqnLKAk — Formula 1 (@F1) March 14, 2025

