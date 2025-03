Häkkinen onder de indruk van Verstappen: "Daar komt meer bij kijken dan alleen dat"

Mika Häkkinen is onder de indruk van Max Verstappen. De Fin laat optekenen dat er meer voor nodig is dan talent om een viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 te kunnen worden.

Max Verstappen schreef afgelopen seizoen voor het vierde jaar op rij het wereldkampioenschap Formule 1 op zijn naam. De Nederlander noemde het zelf een van zijn mooiste titels, omdat hij er ontzettend hard voor moest werken. De auto van Red Bull Racing kampte met balansproblemen, en was, in tegenstelling tot de voorgaande twee jaren, duidelijk niet de beste auto in het veld. Na een goede seizoensstart moest Verstappen hierdoor maandenlang de resultaten maximaliseren om Lando Norris achter zich te houden.

Häkkinen onder de indruk van Verstappen

"Je kan een fantastische en getalenteerde coureur zijn, maar het vergt meer dan dat om op het niveau van een wereldkampioen te komen", vertelt Mika Häkkinen bij PA. "Het vereist hard werk met het team. Max heeft het wereldkampioenschap vier keer gewonnen. Ik twee keer, en dat was ontzettend hard werken. Vier keer winnen... Zoiets doe je niet zomaar zonder een ongekende psychologische krant in je en een gigantische voorbereiden tijdens je gehele kindertijd."

