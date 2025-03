De F1 Grand Prix van Australië zal niet alleen de seizoensopener zijn van de koningsklasse van de autosport, maar ook die van de FIA Formule 2 en FIA Formule 3. Christian Mansell kondigde aan dat hij niet zal deelnemen aan zijn thuisrace op het Albert Park Circuit en geeft zijn F2-zitje op. Inmiddels is een vervanger voor hem gevonden.

Mansell verhuisde in 2020 van de Australische staat New South Wales naar het Verenigd Koninkrijk. Op slechts vijftienjarige leeftijd racete hij al in het Britse Formule 4-kampioenschap en won voor Carlin op Brands Hatch. Hij bleef bij Carlin, maakte de stap naar de Britse Formule 3 en schreef daar twee wedstrijden op zijn naam. Mansell bleef indruk maken door in 2022 drie races te winnen op internationaal niveau in de Euroformula Open. Het leverde hem een zitje op in de FIA Formule 3 bij Campos Racing. Hij verdiende twee bekers en verhuisde voor 2024 naar ART Grand Prix voor een tweede F3-seizoen. Hij kwam vijf keer op het podium terecht en werd vijfde in het kampioenschap.

Handtekening gezet bij Rodin

Trident was eind vorig jaar opzoek naar een vervanger voor Roman Staněk en besloot de handen ineen te slaan met Mansell en zo mocht de Australiër de laatste drie raceweekenden doen van de FIA Formule 2. Hij pakte meteen punten bij zijn debuut. Mansell zou in 2025 het volledige seizoen doen in de klasse onder de Formule 1, nadat hij zijn handtekening had gezet bij Rodin Motorsport, de Nieuw-Zeelandse formatie die vorig jaar Carlin overnam. De coureur die bekend staat om zijn online campagnes rondom problemen in de samenleving, heeft echter plotseling besloten om een pauze te nemen van de racerij, slechts 10 dagen voor de start van de Grand Prix van Australië.

Verklaring van Mansell

Mansell bracht een kort statement uit, wat luidde: "Beste iedereen. Ik laat jullie even weten dat ik vanwege persoonlijke redenen heb besloten om een tijdje weg te stappen uit het racen. Ik hou jullie up-to-date over mijn plannen voor de toekomst."

UPDATE: Amaury Cordeel neemt de plek van Mansell over bij Rodin Motorsport. De Belg heeft al drie seizoenen in de F2 achter de rug met P17 als beste resultaat in het kampioenschap.

Alex Dunne blijft uiteraard gewoon in het andere stoeltje van Rodin. Er doet één Nederlander mee in de FIA Formule 2: Richard Verschoor is teruggekeerd bij MP Motorsport voor zijn vijfde seizoen in het kampioenschap.

