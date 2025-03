Johnny Herbert is na het zien van de testdagen in Bahrein van mening dat McLaren en Lando Norris aankomend Formule 1-seizoen beslag zullen leggen op de te verdelen wereldkampioenschappen.

Max Verstappen heeft zich de afgelopen vier jaar achtereenvolgend gekroond tot wereldkampioen in de Formule 1, maar onder analisten en experts is er verdeeldheid over of daar in 2025 een vijfde bij zal komen. Dat heeft met name te maken met de performance van Red Bull Racing eind vorig jaar. De RB20 werd geteisterd door balansproblemen, waar McLaren haar zaakjes plotseling uitstekend voor elkaar had. Ook Ferrari zag er goed uit, terwijl Mercedes langzaam stappen vooruit leek te zetten.

Herbert zet zijn geld op Norris

"Ik sta achter Lando wat betreft het wereldkampioenschap voor de coureurs", wordt Johnny Herbert geciteerd door GrandPrix247. "Hij heeft het mes tussen zijn tanden, en heeft veel geleerd van zijn gevechten met Max. Ik denk dat Lando heeft geleerd wat hij moet doen om in staat te zijn hem te verslaan, maar hij moet echt ontzettend voorzichtig zijn met zijn teamgenoot, wat ook Oscar zal zich mengen in de strijd."

Interne strijd met Piastri

Herbert, die eerder dit jaar bij de FIA als steward moest vertrekken vanwege zijn gelijktijdige rol als media-expert, vervolgt: "Ik denk dat het positief is voor Lando dat Oscar zijn teammaat is. In zijn eerste seizoen was Oscar ontzettend sterk op mentaal vlak en hij gaf om niemand anders dan om zichzelf. Dat is de juiste mentaliteit om te hebben", klinkt het.

