De drie testdagen voor het Formule 1-seizoen van 2025 werden meermaals onderbroken. De rode vlaggen werden niet gezwaaid vanwege stilgevallen auto's of gecrashte coureurs, maar vanwege een reeks opmerkelijke incidenten waar de deelnemers geen controle over hadden. De FIA gaat onderzoek doen naar het Bahrain International Circuit.

Het begon allemaal met een stroomstoring tijdens de middagsessie van de eerste dag. Plotseling vielen alle lichten rondom het circuit en in de garages uit. De teams haalden de generators tevoorschijn om de nodige energie op te wekken om verder te sleutelen, terwijl er aan het probleem werd gewerkt. Uiteindelijk lag het aan een onderstation van het elektriciteitsnet, dus daar kon het circuit niks aan doen. Tijdens de laatste testdag vandaag viel een ruit kapot van de marshalpost waar de finishvlag wordt gezwaaid, waardoor er gebroken glas op de start-finishlijn lag. De ochtendsessie werd eventjes hervat, voordat de rode vlaggen weer tevoorschijn werden gehaald. Het verhaal ging rond dat een quad ergens op het circuit reed, maar uiteindelijk ging het om een marshal die nog niet veilig was teruggekeerd op zijn post, wat natuurlijk niet minder gevaarlijk is.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: FIA-functionarissen buitengesloten van vergaderingen na rel met president Ben Sulayem

Onderzoek naar bus op de baan

In de beginminuten van de laatste middagsessie reed er plotseling een bus op het circuit bij bochten 9 en 10, waar zich een andere pitstraat bevindt voor de zogeheten Oasis-layout van het circuit. Daar wist de chauffeur blijkbaar een gat in het hek te vinden om op de baan terecht te komen. Pierre Gasly, Esteban Ocon en Yuki Tsunoda waren op dat moment hun ronden aan het rijden. Het is niet bekend hoe het heeft kunnen gebeuren en de wedstrijdleiding wist eveneens van niets, totdat ze zelf de beelden zagen, en dus gooiden ze zo snel mogelijk de rode vlag eruit. Aangezien er natuurlijk geen muur meer zat tussen de bus en de Formule 1-auto's, wordt het incident zeer serieus genomen. Het laatste dodelijke ongeluk in de koningsklasse gebeurde in 2014, toen Jules Bianchi in Japan tegen een kraan crashte, dus de Formule 1 wil uiteraard dat soort zorgwekkende incidenten voorkomen. Een woordvoerder van de FIA heeft via RaceFans laten weten alle ongebruikelijke incidenten op het circuit onderzocht gaan worden. F1 keert op 13 april terug voor de Grand Prix van Bahrein.

Gerelateerd