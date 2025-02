Johnny Herbert, voormalig coureur en steward in F1, heeft gereageerd op zijn vertrek bij de FIA als steward in de koningsklasse nadat er vorig jaar veel kritiek op zijn rol was. Volgens de Brit is er meer aan de hand achter de schermen en kwam het niet vanuit de FIA.

Herbert kwam in opspraak vanwege zijn verleden bij McLaren en de keuzes die werden gemaakt omtrent penalty's van onder meer Max Verstappen, die volgens veel mensen niet consistent waren met die van andere coureurs. Zeker vanuit Jos Verstappen was er veel kritiek. Tegenover CasinoApps.com gaat Herbert in op zijn vertrek bij de FIA als steward. "Het kwam aanvankelijk niet vanuit de FIA. Het had allemaal te maken met geklets richting de FIA waardoor ze hun standpunt veranderden. Alles wat ik het hele jaar in 2024 had gedaan, was besproken en geaccepteerd."

Herbert zag ineens situatie veranderen bij FIA

Daarna veranderde echter ineens alles, omdat 'iemand' richting de FIA stapte. "Twee dagen voordat ik uiteindelijk telefonisch werd ontslagen, kreeg ik te horen dat alles goed was voor 2025. Maar dat was niet zo. Ik begrijp hoe alles tot stand is gekomen. Maar ik ga niet met de vinger wijzen. Maar zoals ik al zei, waren er bepaalde mensen die met de president [van de FIA] hebben gesproken en daarom heeft de president uiteindelijk de beslissing genomen om mij te ontslaan."

