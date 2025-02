LIVE | De tweede Formule 1-testdag in Bahrein: laatste gedeelte van de ochtendsessie bezig

Het is alweer tijd voor de tweede testdag in Bahrein, na een - door stroomuitval - niet helemaal soepel verlopen eerste testdag op het Bahrain International Circuit. De testweek in aanloop naar het nieuwe seizoen is ontzettend belangrijk voor de teams en de coureurs. Is de auto betrouwbaar? Werken de nieuwe innovaties zoals bedacht? Voelt een rijder zich comfortabel achter het stuur? Op donderdag hopen de teams meer antwoorden op vragen te krijgen. Max Verstappen zullen we vandaag niet in actie zien, Red Bull kiest op donderdag de hele dag voor Liam Lawson.

