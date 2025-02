Martin Brundle stelt dat het 'interessant' gaat zijn om te zien hoe Red Bull Racing gaat presteren met de RB21. De voormalig F1-coureur vraagt zich namelijk af of de auto wel zo nieuw is.

Bij F1 TV gaat Brundle in op wat hij heeft gezien van het team van Verstappen tijdens de eerste testdag. Volgens de Brit is het moeilijk te pijlen hoe Red Bull er momenteel voorstaat. "De Red Bull is wel interessant. Ik denk dat we daarom allemaal weinig zeggen over de RB21, simpelweg omdat er zo weinig over bekend is over wat die auto precies is. Christian Horner bevestigde eerder vandaag dat die auto, met wat kleine veranderingen, meegenomen zal worden naar Melbourne. Er waren mensen, die op de filmdag naar die auto keken, en zich afvroegen of dit wel de auto was die ze in de testdagen zouden gebruiken."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Fans reageren op eerste testdag in Bahrein: 'Dit moet het jaar zijn van Norris'

Brundle vraagt zich af wat er bij Red Bull aan de hand is

Brundle heeft het idee dat de auto waarmee Red Bull 2025 ingaat, niet zoveel anders is als die in 2024 ervoor zorgde dat ze derde werden bij de constructeurs. "Horner bevestigde dat dit hun nieuwe auto is, maar de auto lijkt haast identiek aan de auto van vorig jaar. Je moet je dus afvragen wat daar aan de hand is. Dat wordt heel interessant om te volgen."

Gerelateerd