Red Bull Racing neemt vandaag afscheid van de RB20 die Max Verstappen naar zijn vierde kampioenschap achter elkaar in F1 heeft gebracht. De RB21 is door het team officieel uit de doeken gedaan.

De livery, zoals vorige week al bekend werd, is niet veel veranderd ten opzichte van de afgelopen jaren. De auto zelf wordt door Red Bull een 'evolutie van de afgelopen auto's van Red Bull' genoemd en dus geen revolutie zoals bij Ferrari en in mindere mate McLaren. Red Bull gaat in 2025 voor de vijfde titel op rij met Verstappen en haar derde titel bij de constructeurs sinds 2022. Dit gaat het doen met een nieuwe tweede coureur: Liam Lawson.

Artikel gaat verder onder video

Filmdag voor testdagen in Bahrein

Veel auto's hebben we al op de baan gezien, maar die van Red Bull niet. Dit zal vandaag echter veranderen, want de RB21 gaat via een filmdag door zowel Verstappen als Lawson voor het eerst aan de tand gevoeld worden. Vervolgens komen de twee coureurs woensdag in actie tijdens de eerste testdag (Lawson ochtendsessie, Verstappen middagsessie) en krijgen ze vervolgens allebei een volledige dag (Lawson donderdag, Verstappen vrijdag) om voor het eerst de limiet een beetje op te zoeken.

Introducing... the RB21 💙 pic.twitter.com/CZr4v0odue — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 25, 2025

Gerelateerd