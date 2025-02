Voor Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is het een goede zaak dat de FIA de flexibele vleugels een halt toe gaat roepen, maar vindt de Fransman het moment van afschaffing, namelijk pas tijdens de race in Spanje, een vreemd moment.

Hoewel de FIA in eerste instantie liet weten niets te gaan doen aan de flexibele voorvleugel, kwam daar onlangs toch het bericht dat de internationale autosportbond het onderdeel wil gaan verbieden. Vanaf de Grand Prix van Spanje moeten de vleugels minder flexen en, hoewel de teams daar blij mee zijn, is het moment van aankondiging wel wat vreemd. Zo stelde Red Bull Racing dat er door de wijziging toch wel flink wat ontwikkelingsgeld over de balk is gesmeten.

Duidelijkheid

Bij het Italiaanse Autoracer vertelt de teambaas over de acht races waarin het team nog gebruik kan maken van de flexibele onderdelen: "Voor mij is dit geen probleem, het is goed om duidelijkheid te hebben." Wel stelt de Fransman dat de timing wat vreemd is: "We kunnen het hebben over de timing, aangezien de regels pas in de week na de Grand Prix van Monaco van kracht gaan. Maar uiteindelijk denk ik dat dit een eerlijke maatregel is."

Timing is wat ongelukkig

Wat betreft de timing van de technische richtlijn, had het volgens Vasseur een stuk erger gekund. "Het ergst mogelijke scenario was geweest dat we aan het seizoen waren begonnen en er na twee races een technische richtlijn zou worden uitgevaardigd waardoor we wat moesten veranderen. Dat zou veel lastiger zijn geweest om te managen, maar nu weten we allemaal wat ons te doen staat. En ik zou daaraan willen toevoegen dat een update van de voorvleugel altijd op de planning staat. Nu weten we dat dit gedaan moet worden voor het weekend in Barcelona", aldus Vasseur.

