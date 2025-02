Het komt niet als een verrassing, maar tijdens het F175-event, waar GPFans ook bij aanwezig is, is het aangescherpte reglement omtrent gedrag en taalgebruik een van de onderwerpen van gesprek. Bij Racing Bulls zijn ze het in ieder geval met elkaar eens: vloeken geeft karakter en emoties moeten in leven worden gehouden.

Formule 1-coureurs die een eerste keer worden betrapt op het overtreden van de gedragsregels door bijvoorbeeld een scheldwoord te gebruiken, kunnen rekenen op een boete van €40.000, zo heeft de FIA afgelopen januari bepaald. De tweede overtreding resulteert in een boete van €80.000 en een voorwaardelijke schorsing van 1 maand, en de derde overtreding heeft een boete van €120.000, een schorsing van 1 maand en puntenaftrek in het kampioenschap tot gevolg. Voorafgaand aan het persmoment van Red Bull-zusterteam Racing Bulls nam de woordvoerder meteen de autosportbond op de hak door 'sh*t' te zeggen en daarna 'f*ck's sake'.

Vloeken geeft karakter

"Persoonlijk, wat ik vind is dat vloeken geeft karakter", begon Tsunoda tegenover onder andere GPFans voorafgaand aan het F175-launchevenement. "Natuurlijk moet er ergens de grens getrokken worden voor woorden die je liever niet wilt horen, maar over het algemeen in de sport... Het zijn niet alleen coureurs die schelden. [Om het gevloek tijdens het racen stop te zetten], zouden we er eigenlijk training in moeten krijgen. Ik zal proberen het niet op de fudgen om zo niet beboet te worden."

Yuki Tsunoda on the new swearing guidelines, where drivers can get suspended or docked points: “I’ll try not to fudge up” #F175LIVE #F1 pic.twitter.com/CaX5GtKau5 — Nicolás Quarles van Ufford (@NicoQuarles) February 18, 2025

Scheldwoorden worden al weggepiept

Peter Bayer, de CEO van het in Faenza gebaseerde team, liet weten dat er een vergadering van de F1 Commission is geweest in de ochtend voor dit evenement in de O2 Arena. Uiteraard werd het vloeken daar ook besproken. "Volgens mij zijn we het er allemaal mee eens dat we de emoties in leven willen houden. Daarbij, we hebben al dat het weggepiept kan worden met de vertraging in de uitzending en dat is al de voornaamste oplossing voor veel van die emoties.

