Viaplay is vandaag met een aantal nieuwtjes naar buiten gekomen, waaronder twee nieuwe zenders vanaf 2025 waarop veel sport te zien zal zijn. Toch is er voor mensen die geen abonnement hebben bij Viaplay ook wat minder nieuws: de samenvattingen van F1 zijn in 2025 alleen nog bij Viaplay te zien.

Nadat Ziggo Sport met succes jarenlang de Formule 1 in Nederland had uitgezonden, was het vanaf 2022 de beurt aan Viaplay. Een nieuw tijdperk in F1 wat betreft de auto's, maar dus ook wat betreft de uitzendrechten in F1. Ondertussen heeft Viaplay die uitzendrechten kunnen verlengen tot eind 2029. Ziggo Sport, maar ook wat andere concurrenten werden daarmee afgetroefd. De kritiek op Viaplay is sinds 2022 groot en financiële problemen hebben ervoor gezorgd dat Viaplay al een paar keer de prijs van een abonnement omhoog heeft moeten gooien. Zo ook weer dit jaar. Viaplay kondigde deze week aan dat er twee betaalzenders komen in samenwerking met Odido en DELTA, waardoor via Viaplay TV gratis te zien zal zijn en een deel van de sporten zal laten zien. Daarnaast is Viaplay+ voor 16,99 euro per maand, een zender waarop alles te zien is.

Samenvattingen F1 exclusief bij Viaplay

De aanloop leek het al een beetje te suggereren, maar vanaf 2025 zijn de samenvattingen van de Formule 1 net zoals de sessie alleen nog maar exclusief bij Viaplay te zien. Eerder lieten ook NOS en Ziggo Sport hier nog wel beelden van zien, maar dit zal in 2025 dus niet meer het geval zijn. Mensen die dus geen abbonement bij Viaplay hebben, zullen het lastig gaan hebben om in 2025 ook maar iets te zien van F1. F1TV is wat dat betreft naast Viaplay nog de enige overgebleven optie.

