Deze week is het eindelijk zover: de liveries van de auto's worden aan de buitenwereld gepresenteerd tijdens het speciale F1 75 Live-evenement in Londen. Hoe kun je de gebeurtenis op dinsdag 18 februari volgen?

In 2025 gaan alle tien de F1-teams tijdens hetzelfde evenement hun auto en livery onthullen voor volgend seizoen. Het evenement staat in het teken van het 75-jarige bestaan van de koningsklasse en gaat plaatsvinden in de O2 Arena in Londen. Max Verstappen bleek eerder al niet zo'n fan te zijn van het nieuwe idee over het evenement dat op 18 februari plaatsvindt in Londen, iets dat hij onmiskenbaar duidelijk maakte tijdens een Team Redline-livestream. Deze week zal hij er toch aan moeten geloven, want op dinsdagavond is het eindelijk zo ver.

Artikel gaat verder onder video

Waar kun je F1 75 live bekijken?

Vanaf 21:00 uur gaat het hele evenement in Londen van start. Vanzelfsprekend is het ook voor fans die niet aanwezig zijn in de Engelse hoofdstad meegenieten van de onthullingen van de liveries en alle entertainment eromheen. Abonnees bij Viaplay kunnen simpelweg de app op de televisie aanzetten en de onthullingen volgen, maar ook mensen zonder abonnement kunnen gewoon meekijken met F1 75. Het hele gebeuren wordt namelijk ook op het open kanaal van Viaplay naar de woonkamers gebracht. Ook de Formule 1 zendt het evenement gratis uit het eigen YouTube-kanaal.

GPFans aanwezig

Aankomende dinsdag is ook GPFans aanwezig op locatie om vanuit daar verslag te doen van het hele evenement. Mis op dinsdag dus niks van alle content vanuit Londen en blijf scherp op onze diverse kanalen, zoals de website, Instagram en YouTube.

Gerelateerd