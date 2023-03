Lars Leeftink

Donderdag 23 maart 2023 13:37

Volgens David Croft, de commentator van Sky Sports, is Max Verstappen afgelopen weekend goed weggekomen. De Brit ontdekte tevens een zwakke plek bij de auto van Red Bull, die tot nu toe dominant is gebleken.

Zowel tijdens het raceweekend in Bahrein als in Saoedi-Arabië was het Red Bull dat domineerde. Verstappen won de race in Bahrein nadat hij pole position had veroverd, terwijl Pérez dit kunststukje herhaalde tijdens het raceweekend in Djedda. Beide coureurs werden ook al een keer tweede, waardoor ze bijna op hetzelfde aantal punten staan na twee races. Bijna, want Verstappen veroverde de snelste ronde in Saoedi-Arabië en heeft daardoor een punt meer dan zijn teamgenoot.

Croft zag Verstappen geluk hebben

In de podcast van Sky Sports zegt Croft dat Verstappen afgelopen zondag wel degelijk wat geluk had met de safety car dit tijdens de race de baan op moest komen. “Hij had een beetje geluk in de race. De safety car hielp hem, omdat hij toen nog niet gestopt was. Maar je hebt een beetje geluk nodig om snel naar voren te komen vanaf de vijftiende plek. Het was een geweldige race van hem.” De Nederlander zou uiteindelijk van P15 naar P2 rijden en de schade beperken na het verwisselen van zijn versnellingsbak.

RB19 'moeilijke auto' in verkeer

Ondanks dat er tot nu tot weinig fout lijkt te gaan, valt er wel degelijk wat op de auto van Verstappen en Pérez aan te merken. Volgens Croft is het duidelijk dat de RB19 niet de beste auto is als er verkeer is, iets wat Verstappen en Pérez vaak meemaken als ze coureurs op een ronde zetten. “De Red Bull is een moeilijke auto om te besturen in het verkeer. Op z’n tijd had hij last van onderstuur.” Naast de betrouwbaarheid van de versnellingsbak dus nog een puntje van verbetering voor het team.