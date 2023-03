Lars Leeftink

Donderdag 23 maart 2023 12:38

Lewis Hamilton heeft liever niet dat Mercedes gaat kijken naar het concept en de sidepods van andere teams, waaronder Red Bull Racing. Volgens de Brit gaat dit de W14 'misschien nog wel langzamer' maken dan nu het geval is.

In 2023 begon Hamilton, na het teleurstellende seizoen 2022, vol goede moed aan zijn derde poging om een achtste wereldkampioenschap te veroveren. In 2021 zag hij zijn recordbrekende titel in Abu Dhabi als sneeuw voor de zon verdwijnen door een safety car en een inhaalactie van Max Verstappen, terwijl de W13 in 2022 totaal niet snel genoeg bleek om Hamilton een kans op revanche te geven. In 2023 lijkt het team te strijden met Aston Martin en Ferrari om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, maar is Red Bull Racing wederom te snel. De achtste titel lijkt ook in 2023 ver weg te zijn.

Hamilton wil Red Bull niet kopiëren

In gesprek met Sky Sports laat Hamilton weten liever niet de sidepods en de auto van Red Bull te kopiëren. "Men blijft praten over nieuwe sidepods op de auto, maar zo eenvoudig is het niet. Als je de sidepods van de Red Bull op onze auto zet, verandert er letterlijk niets. Het maakt onze auto misschien zelfs nog langzamer. Het gaat om de aerodynamische eigenschappen en de balans van de auto in de bochten. Er zijn zoveel verschillende elementen waar mensen niets van weten omdat ze geen aero-specialist zijn en je niet alles kan zien, maar er schuilt veel meer achter."

Mercedes moet het met huidige concept doen

Hamilton heeft liever dat het team zich focust op het verbeteren van het huidige concept dan dat Mercedes naar andere teams gaat kijken. "We hebben wat we hebben en we blijven eraan werken om er meer uit te halen. We gaan snel zien of dat kan, of dat überhaupt mogelijk is met het huidige concept. Op de korte termijn komen we er dan ook achter of we veel grote, drastische veranderingen moeten doorvoeren. Dat er dingen drastisch gaan veranderen, staat wel vast."