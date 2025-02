Max Verstappen zal dit jaar zijn eerste kindje op deze aarde verwelkomen en het is natuurlijk de vraag in hoeverre dat invloed heeft op de carrière van de viervoudig wereldkampioen. Jan Lammers maakt in ieder geval korte metten met het verhaal dat je als vader juist een halve seconde langzamer zou worden.

Verstappen en Kelly Piquet zijn in verwachting van hun eerste kindje. We hebben lange tijd al mogen zien hoe Verstappen fantastisch overweg kon met Penelope en dus viel het niet uit te sluiten dat familieman Max binnen de kortste keren ook een keer zelf aan een kindje zou gaan denken. Dat is uiteindelijk gebeurd en het nieuws werd in Abu Dhabi, vlak voor het laatste raceweekend van het jaar, gedeeld met de wereld. Dit jaar zal het ergens middenin het seizoen gaan gebeuren en verwelkomt Verstappen dus zijn eerste kleine.

Halve seconde langzamer?

De vraag is natuurlijk hoe de Nederlander daar op de baan op gaat reageren. Het verhaal gaat dat coureurs gedurende hun carrière na het krijgen van een eerste kind een halve seconde langzamer worden dan voorheen. Rick Winkelman behandelt dat verhaal in de F1 aan Tafel-podcast: "Ik heb ooit een keer een coureur gevraagd, die zit nu tegenover mij, hoe het zit met het verhaal dat wanneer je vader geworden bent, dat je dan een halve seconde langzamer bent. Nee, zei hij toen. Je wordt alleen maar sneller, want je wil graag naar huis."

Broodje aap

Lammers geeft vervolgens wat duiding aan dat verhaal: "Dat niet alleen, een hele kleine aanvulling. De reden waarom je sneller gaat worden, is dat je eerst uit je eigen identiteit bezig bent. Een beetje meer vanuit het ego en vanuit het individu. Nu is Max meer dan Max. Hij is de vader van. Je wil dat je kinderen trots op jou zijn, dus je gaat er eerder harder door rijden dan langzamer. Het is een broodje aap-verhaal dat je langzamer wordt", besluit de voormalig coureur.

