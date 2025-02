Williams zal in 2025 door het leven gaan als Atlassian Williams Racing. Atlassian is als nieuwe titelsponsor aangetrokken, in wat Williams 'de grootste partnerschap in de 48-jarige geschiedenis' van het team noemt.

Dit zal dan vooral op financieel vlak het geval zijn. James Vowles, teambaas van Williams, is blij met de komst van Atlassian als titelsponsor. “Het aantrekken van een titelpartnerschap van deze omvang en betekenis is een gedenkwaardige dag in de roemruchte geschiedenis van ons team en een belangrijke mijlpaal in onze comebacktransformatie. We zetten alle juiste ingrediënten in om dit team weer vooraan te krijgen en in Atlassian hebben we een partner die met zijn technologie en tools zal helpen om ons volledige potentieel te benutten door het teamwerk en de samenwerking in de hele organisatie te verbeteren.” Atlassian is vooral op softwaregebied een grote speler in de internationale technologische markt.

