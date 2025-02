Hoe laat en waar kun je de spectaculaire Daytona 500 en de andere NASCAR-races zien?

Het Formule 1-seizoen van 2025 is nog niet van start gegaan, maar gelukkig is er nog een boel andere autosport waar we van kunnen genieten. Deze dagen worden de zogeheten Florida Speedweeks gehouden met onder andere NASCAR-races op het bloedstollende Daytona International Speedway. Dit is hoe en waar je de actie kan volgen.

Januari en februari is dé tijd van het jaar voor autosportfans in Florida. Na de 24 Uur van Daytona is nu de Florida Speedweeks aan de beurt. De 59e World Series of Asphalt wordt gehouden op het New Smyrna Speedway, een zogeheten short track voor late model-auto's en de modifieds. Tegelijkertijd is er ook dirt racing met de World of Outlaws op Volusia Speedway Park. De ogen zijn echter vooral gericht op NASCAR op de superspeedway van Daytona, waar spectaculaire crashes en fotofinishes bijna gegarandeerd zijn.

Artikel gaat verder onder video

Daytona 500 en supportraces

Het begint met The Duel at Daytona in de nacht van donderdag op vrijdag. Deze sprintraces, waarbij het veld in tweeën is gesplitst, bepalen de grid voor de Daytona 500 - alleen de pole position wordt bepaald in de kwalificatie van woensdag. In de nacht van vrijdag op zaterdag komen de pickups in actie in de Craftsman Truck Series. Op zaterdagavond kunnen we van twee wedstrijden genieten: de ARCA Menards Series en de Xfinity Series, het vierde en tweede niveau op de NASCAR-ladder, respectievelijk. De beruchte Daytona 500 vindt op zondagavond plaats om 20:30 uur Nederlandse tijd.

The Duel is te zien op het open kanaal van Ziggo Sport. Voor de Truck-race, Xfinity-race en de Daytona 500 heb je een Ziggo Sport-abonnement nodig. Deze drie wedstrijden zijn namelijk alleen te zien op Ziggo Sport 3. Helaas wordt de ARCA-race niet in Nederland uitgezonden, maar alleen op het open kanaal van FOX in de Verenigde Staten en op de streamingservice FloRacing.

Race Datum Nederlandse tijd The Duel at Daytona

NASCAR Cup Series Vrijdag

14 februari 1:00 uur Fresh From Florida 250

NASCAR Craftsman Truck Series Zaterdag

15 februari 1:00 uur Chili's Ride The 'Dente 200

ARCA Menards Series Zaterdag

15 februari 18:00 uur United Rentals 300

NASCAR Xfinity Series Zaterdag

15 februari 23:00 uur Daytona 500

NASCAR Cup Series Zondag

16 februari 20:30 uur

Gerelateerd