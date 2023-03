Lars Leeftink

Donderdag 23 maart 2023 09:37 - Laatste update: 09:56

Volgens het merendeel van de Formule 1-wereld heeft Max Verstappen een hele goede kans om in 2023 zijn derde wereldkampioenschap op rij te veroveren, maar Frederic Vasseur denkt dat er wel degelijk een uitdager is: Sergio Pérez.

Tijdens het raceweekend in Bahrein bleek er geen maat te staan op Verstappen, die zowel pole position als de raceoverwinning veroverde. In Saoedi-Arabië waren de rollen echter omgedraaid. Pérez schreef pole position op zijn naam en veroverde vervolgens ook de raceoverwinning zonder al te veel moeite. Alleen Fernando Alonso kon tijdens de openingsfase van de race de Mexicaan uitdagen. Omdat Verstappen tweede werd kwamen beide coureurs na twee races op hetzelfde aantal punten uit. Het extra punt vanwege de snelste ronde die de Nederlander tijdens de laatste ronde veroverde, zorgde ervoor dat de tweevoudig wereldkampioen toch nog met een punt voorsprong richting het raceweekend in Australië gaat.

Pérez maakt kans

In gesprek met het Spaanse AS laat Vasseur optekenen dat Pérez zeker als titelkandidaat gerekend moet worden. "Stel je voor dat Pérez nu twee races wint en Verstappen uitvalt met versnellingsbakproblemen en een gridstraf krijgt voor de eerstvolgende race. Dan staat Pérez na Monaco op honderd punten voorsprong op Verstappen." Als voorbeeld haalt Vasseur de titel van Nico Rosberg aan, die in 2016 zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton versloeg. 'We moeten het seizoen van Rosberg en Hamilton in 2016 niet vergeten. Niemand had verwacht dat Nico die wereldtitel zou winnen, maar hij won het wel. Je moet met beide coureurs pushen en dan leidt de kampioenschapssituatie je tot het nemen van beslissingen."

Vasseur gelooft niet in 'tweede coureur'

Vaak wordt geclaimd dat elke coureur die naast Verstappen rijdt bij Red Bull, zich als tweede coureur moet zien omdat de Nederlander van het team de voorkeur zou krijgen in bijna elke situatie. Vasseur gelooft daar niet in. "Ik heb dertig jaar aan de muur gezeten met jonge coureurs en in de juniorcategorieën is er geen eerste en tweede coureur. Ze hebben allemaal hetzelfde materiaal. Als je het in juniorcategorieën kunt doen, kan ik me niet voorstellen dat Ferrari niet de mogelijkheid heeft om beide coureurs hetzelfde materiaal te bieden. Op een bepaald moment in het seizoen moet je een beslissing nemen. Als Carlos vecht met Verstappen en je moet de Monza-slipstream doen, en wij staan veel punten voor op de rest, is het gemakkelijker om beslissingen te nemen. Maar we hebben twee coureurs die races kunnen winnen."