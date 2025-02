FIA maakt alle starttijden voor Formule 1-races in 2025 bekend

De FIA heeft zojuist de starttijden voor de Formule 1-races in 2025 bekendgemaakt. Wat direct opvalt, is dat de Grand Prix van Las Vegas twee uur naar voren is gehaald ten opzichte van voorgaande jaren.

De start van het nieuwe Formule 1-seizoen komt langzaam maar zeker dichterbij. Inmiddels zijn ook de starttijden voor alle 24 races bekend. Op maandagavond bracht de FIA naar buiten hoe laat op welk circuit de lampen uit zullen gaan. Wat daarbij direct opvalt, is dat de Grand Prix van Las Vegas twee uur naar voren is gehaald. In plaats van om tien uur in de avond lokale tijd, wordt deze om acht uur in de avond lokale tijd verreden. Bekijk hieronder het volledige overzicht. Alhoewel het niet wordt vernoemd, lijkt het bij iedere race om de lokale tijd te gaan.

Mark your calendars and set your alarms!



The 2025 @f1 start times are out 📆#FIA pic.twitter.com/1OmVT8sMHj — FIA (@fia) February 3, 2025

