Kimi Räikkönen was ooit zo succesvol in de Formule 1 dat het bijna leidde tot het faillissement van het team waar hij voor uitkwam. The Iceman had namelijk een deal gesloten met Lotus-Renault die financieel gezien bijzonder goed voor hem uitpakte, maar niet voor het team. GPFans blikt terug op de F1-seizoenen van de Fin in 2012 en 2013.

Räikkönen maakte zijn autosportdebuut in 1999 en won direct het kampioenschap in de Winter-variant van de Formula Renault United Kingdom. Een jaar later ging hij er met de titel vandoor in het 'normale' kampioenschap van de Britse Formule Renault. Hij reed tevens twee keer mee in de Formula Renault 2000 Eurocup als gast en won beide wedstrijden. Peter Sauber gaf hem in september een test in de Sauber C19, de Formule 1-bolide van 2000 van het Zwitserse team. Räikkönen was al gauw een halve seconde sneller dan vaste coureur Pedro Diniz. Sauber was zo onder de indruk dat ze de naam 'Räikkönen' niet gebruikten om ervoor te zorgen dat geen van de andere teams lucht zouden krijgen van diens talent. Binnen Sauber stond hij bekend als 'Eskimo', omdat een Scandinavische ijsfabrikant voor zijn test had betaald.

Artikel gaat verder onder video

Punt bij debuut

Na tests op de circuits van Jerez en Catalunya mocht Räikkönen zijn handtekening zetten onder een Sauber-contract voor het F1-seizoen van 2001. Maar er was kritiek, waaronder vanuit FIA-president Max Mosley, dat een superlicentie werd uitgedeeld aan een vreselijk onervaren coureur - hij had namelijk in totaal nog maar 23 races achter de rug in de Formule Ford en Formule Renault. Ter vergelijking, Max Verstappen had 48 races verreden, voordat hij als relatief onervaren rookie in de Formule 1 kwam. Peter Sauber beloofde echter dat Räikkönen goed zou presteren en dus kreeg de Finse coureur het voordeel van de twijfel. Hij scoorde meteen een punt bij zijn debuut in Australië. Hij werd als zesde geklasseerd na een tijdstraf van 25 seconden voor Olivier Panis die had ingehaald onder gele vlaggen. Sauber-ploegmaat Nick Heidfeld was knap als vierde over de streep gekomen. De renstal uit Hinwil verdiende 21 punten en eindigde zo als vierde in het constructeurskampioenschap, vlak voor Jordan, BAR, Benetton en Jaguar.

Tweemaal vicekampioen

Sauber was uiteraard niet het enige team dat onder de indruk was van Räikkönen, want ook McLaren toonde interesse. Het was uiteindelijk die andere bekende Fin, Mika Häkkinen, die na 2001 met pensioen zou gaan, die bij toenmalig teambaas Ron Dennis pleitte om Räikkönen aan te nemen in plaats van McLaren-junior Heidfeld: "If you wanna win, get the Finn." Zodoende kwam hij dus bij het team uit Woking terecht. Räikkönen sleepte vier podiums binnen in 2002 in de niet al te competitieve MP4-17, maar met de flink verbeterde MP4-17D kon hij in 2003 om de titel vechten. Hij pakte zijn allereerste Grand Prix-overwinning in Maleisië en qua zeges zou het daar ook bij blijven dat seizoen, maar omdat hij het ene na het andere podium verdiende, kon hij Michael Schumacher bijhouden in de puntenstand. Uiteindelijk zou Räikkönen slechts 2 punten tekort komen. De McLarens van 2004 tot en met 2006 waren onbetrouwbaar, al kwam hij ook in 2005 nog dichtbij het kampioenschap met zeven overwinningen in de strijd met Fernando Alonso.

Succesvolle transfer

Direct na de aankondiging van Schumacher dat hij met pensioen zou gaan, werd onthuld dat Räikkönen een vierjarig contract had getekend als diens opvolger bij Ferrari. Hij moest tijdens de 2007-finale in Brazilië het gevecht aangaan met de McLarens van debutant Lewis Hamilton (107 punten) en Alonso (103 punten), terwijl hijzelf met slechts 100 punten achter zijn naam van start ging. Räikkönen deed wat hij moest doen op Interlagos door Hamilton bij de start in te halen en daarna de leiding in handen te krijgen van teamgenoot Felipe Massa die vanaf de pole was vertrokken. Alonso kon niet hoger finishen dan P3 op een minuut achterstand. Hamilton had vroeg in de race een versnellingsbakprobleem en toen hij eenmaal de computer aan boord van de McLaren had gereset, lag hij achttiende. De jonge Brit kwam niet verder dan P7. Räikkönen versloeg zo beide McLarens met één puntje en sleepte zijn eerste, en uiteindelijk enige, wereldkampioenschap binnen.

Hij begon zijn titelverdediging in 2008 prima met twee overwinningen in de eerste vier races, voordat hij meermaals crashte en mechanische problemen meemaakte. De Ferrari van 2009 kon de wagens van Brawn GP en Red Bull Racing niet bijbenen en er zat niet meer dan één zege in voor Räikkönen. Verrassenderwijs was het Giancarlo Fisichella, uitkomend voor Force India wat nooit eerder een punt had gepakt, die hij moest verslaan.

Sabbatical van F1

Räikkönen wilde zijn Ferrari-contract na 2009 vervroegd beëindigen en dus werd Alonso zijn opvolger bij de Scuderia. Er zouden gesprekken zijn geweest met McLaren, Mercedes en Toyota, voordat hij uiteindelijk een deal van 16 miljoen euro van Ferrari aannam om in 2010 helemaal niet in de Formule 1 uit te komen als een soort straf voor contractbreuk. Räikkönen nam voor twee jaar het rally-rijden op en kwam zelfs uit in het wereldkampioenschap (WRC) voor Citroën met P5 in Turkije als beste resultaat. Hij nam ook nog deel aan twee NASCAR-races voor het team van tweevoudig Cup Series-kampioen Kyle Busch. Op 29 november 2011 werd zijn terugkeer in de Formule 1 aangekondigd. Räikkönen had een tweejarig contract getekend bij Lotus, het voormalige Renault. Lotus dacht totaal geen competitieve auto te kunnen produceren voor de Fin en dus boden ze hem een nogal apart contract aan.

Verrassend goed

Het seizoen van 2012 begon matig met P7 in Australië en P5 in Maleisië. Räikkönen lag prima tweede in China, totdat de bandenslijtage over een grens gingen waardoor hij uiteindelijk helemaal terug zou vallen tot de veertiende positie. Daarna scoorde hij het ene na het andere podium en na België, de twaalfde Grand Prix dat jaar, had hij er al zes op zak. Hij was één punt verwijderd van Mark Webber die op dat moment derde lag in de tussenstand. Ook na de zomerstop belandde Räikkönen constant in de punten en zijn eerste overwinning met Lotus kwam in Abu Dhabi. Hij ging voorbij aan Pastor Maldonado en Webber bij de start en kon vervolgens profiteren van een benzinedrukprobleem voor raceleider Hamilton. Na een late safety car-periode bezweek Räikkönen niet onder de druk van Alonso en Sebastian Vettel en reed zo, al schreeuwend "Just leave me alone, I know what to do", naar de zege. Hij sloot 2012 af met twee puntenfinishes en de derde positie in het kampioenschap.

Contract kost Lotus bakken met geld

Achter de schermen was het niet pais en vree tussen Lotus en Räikkönen. Toenmalig teameigenaar Gérard López, die Renault F1 had overgenomen van de Franse autofabrikant, via Genii Capital waar hij medeoprichter van was, voor de omdoping tot Lotus, had deze goede resultaten niet verwacht. De in Luxemburg geboren Spanjaard had een clausule in het contract van Räikkönen gezet dat hij een bonus van €50.000 zou krijgen per punt. De coureur verdiende dankzij zijn 207 punten dus in 2012 alleen al 10,35 miljoen euro aan bonussen naast zijn salaris. Naar verluidt kon Lotus hem pas helemaal aan het eind van het jaar met pijn en moeite betalen. Ondanks dat Räikkönen geld als belangrijke kwestie zag in zijn carrière, zag hij ook het goede in Lotus en besloot hij eind oktober 2012 om nog een seizoen te blijven.

Pirelli-drama

Räikkönen zorgde in 2013 meteen voor financiële hoofdpijn bij Lotus: hij won de seizoensopener in Australië vanaf de zevende positie dankzij een tweestopstrategie. Maar een week later kreeg hij een gridstraf, toen hij Nico Rosberg in de weg had gezeten tijdens de kwalificatie in Maleisië. Hij ging ook nog eens wijd in de openingsfase van de race, waardoor hij terug moest komen vanaf P12. Hij kon slechts vijf plekken goedmaken op weg naar P7. Vervolgens werd hij indrukwekkend drie keer op rij tweede in China, Bahrein en Spanje, en opnieuw tweede in Duitsland en Hongarije. Daarna was het uit met de pret. Pirelli moest het rubber van 2012 terugbrengen vanwege constante klapbanden en dat was een groot voordeel voor Red Bull die met Sebastian Vettel de laatste negen Grands Prix won. Räikkönen viel terug en kon niet langer strijden om het wereldkampioenschap.

Räikkönen vertrekt

Abu Dhabi was in 2013 gastheer van de twee na laatste race van het seizoen. Räikkönen miste de Grand Prix bijna, omdat Lotus hem maar niet kon betalen. "Ik ben hier alleen naartoe gekomen, omdat we hopelijk een overeenstemming hebben over bepaalde problemen die we hebben", zo hield de Fin het nog een beetje vaag tegenover de media. "Hopelijk wordt het opgelost en kunnen we het seizoen samen afsluiten. Ergens moet je de grens trekken en als er daar overheen gegaan wordt, dan is het mijn schuld niet meer." Hij voegde er later nog aan toe dat "als je het hele jaar nul euro krijgt, dan zet je jezelf niet op de beste positie".

Räikkönen werd na de kwalificatie gediskwalificeerd voor een illegale vloer, begon helemaal achteraan, reed in de eerste bocht direct tegen de Caterham van Giedo van der Garde op, viel uit met een kapotte ophanging en verliet meteen het Yas Marina Circuit. Hij zou niet meer op komen dagen bij Lotus die vervolgens Heikki Kovalainen moest inschakelen voor de laatste twee races in Texas en Brazilië.

Nog steeds 6 miljoen euro schuldig

Räikkönen had in 2013 nog eens 183 punten gescoord, goed voor een bonus van 9,15 miljoen euro. In totaal was Lotus over de twee seizoenen dus 19,5 miljoen euro aan bonussen kwijt aan de coureur, terwijl ze al financiële problemen hadden. Naar verluidt wist het team uiteindelijk een deel van het bedrag op te hoesten op 6 miljoen euro na. Uiteindelijk heeft Räikkönen besloten die 6 miljoen maar te laten voor wat het was, om ervoor te zorgen dat Lotus niet failliet zou gaan en nog steeds zou kunnen deelnemen aan de Formule 1.

The Iceman had inmiddels al een deal gesloten om een comeback te maken bij Ferrari vanaf 2014. Hij zou in vijf seizoenen slechts één overwinning pakken en die kwam op Circuit of the Americas in 2018, zijn op drie na laatste race voor de Scuderia. Hij bracht de laatste drie jaar van zijn carrière door bij het door Sauber gerunde Alfa Romeo met weinig succes. Vervolgens zagen we Räikkönen nog tweemaal als gastrijder op road courses in de NASCAR Cup Series, maar hij focust zich nu vooral op de kartcarrière van zijn zoon Robin.

Lotus hield het nog twee jaar vol, mede dankzij de oliedollars van de welbekende Venezolaan Pastor Maldonado, voordat Groupe Renault het team in december 2015 uit de brand moest helpen. Vanaf 2016 zou het Franse merk weer terugkeren als volledig fabrieksteam en we kennen de renstal tegenwoordig als Alpine. Gérard López, degene die de deal sloot met Räikkönen, vonden we niet meer terug in de autosport, maar tegenwoordig is hij nog wel de eigenaar van Boavista F.C. in Portugal.

