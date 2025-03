Het is een van vele juniorkampioenschappen onder de Formule 1, maar een daadwerkelijke kampioen heeft het niet. De zogeheten Eurocup-3 heeft de titel van 2024 nog steeds niet uitgereikt, ondanks dat het allang 2025 is. GPFans legt uit waarom er protesten zijn ingediend die hebben geleid tot deze bizarre vertragingen. Update: Er is eindelijk een beslissing genomen over het kampioenschap. Lees dat onderaan het artikel.

De Eurocup-3 is een alternatief voor de Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA), een klasse net onder de FIA Formule 3. Het maakt gebruik van hetzelfde Tatuus F3 T-318-chassis als in FRECA, maar de Eurocup-3-bolide heeft andere aerodynamische onderdelen, is lichter en heeft iets meer paardenkrachten. Het doel was om goedkoper te zijn dan FRECA en vergelijkbare kampioenschappen, en dus heeft ieder team een maximaal budget van €400.000 per jaar. De Eurocup-3 bezocht Spa-Francorchamps, de Red Bull Ring, Portimão, Paul Ricard, Zandvoort, Aragón en Jerez vorig jaar, voordat de seizoensopener werd gehouden in november op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Protest na de eerste race

Javier Sagrera van MP Motorsport kwam met 228 punten naar het laatste raceweekend in Montmeló, 26 punten voor Christian Ho van Campos Racing. Sagrera's teamgenoot Emerson Fittipaldi Jr. leidde Race 1 op Barcelona-Catalunya en stond constant onder druk van Ho. De Singaporees dook in de slotfase aan de binnenkant van Fittipaldi Jr. bij de eerste bocht, maar de laatstgenoemde sneed de chicane af om de leiding te behouden. Ho kwam er niet meer voorbij en moest genoegen nemen met P2. Omdat Sagrera buiten het podium finishte, maakte Ho 8 punten op hem goed, maar Campos Racing lanceerde een protest tegen de actie van Fittipaldi Jr., die als ploegmaatje van Sagrera uiteraard Ho van zoveel mogelijk punten wilde ontnemen, en dus bleven de resultaten van Race 1 onder voorbehoud. Daar bleef het echter niet bij. Ho pakte in Race 2 de pole position, de snelste ronde in de race én de overwinning, en dus moest Sagrera in de finale minstens de vierde plaats pakken.

Nog een protest na de tweede race

Sagrera kwam in Race 2 als vijfde over de streep, maar omdat Nikita Bedrin op P3 een gastrijder was - hij deed alleen mee op Barcelona-Catalunya en scoorde daarom geen punten - kreeg de MP Motorsport-coureur de punten van P4. Sagrera werd eventjes als kampioen uitgeroepen. Hij kreeg later diezelfde middag echter een tijdstraf van 5 seconden voor het afsnijden van de eerste chicane bij de start. Daardoor viel hij terug achter teamgenoot Owen Tangavelou. Omdat Ho en Sagrera nu allebei op 248 punten stonden, ging het kampioenschap alsnog naar Ho, omdat hij meer overwinningen had.

Anticiperend op een tijdstraf, zou MP Motorsport expres aan de auto van Tangavelou hebben gezeten in parc fermé om een diskwalificatie te forceren. Tenminste, dat is wat Adrian Campos Jr., de teambaas van Campos Racing, beweert tegenover Formula Scout. Tangavelou werd inderdaad uit de resultaten van Race 2 geschrapt en dus schoof de andere MP Motorsport-wagen van Sagrera weer een plek op. En dus zou de titel opnieuw in de schoot van Sagrera worden geworpen. Campos Racing verdenkt MP Motorsport van fraude, want waarom zou je na de laatste race van het jaar aan een auto zitten in parc fermé? Het team van Ho zou ook na Race 2 protesten hebben ingediend.

De situatie is dusdanig ingewikkeld geworden dat het kampioenschap van de Eurocup-3 achter gesloten deuren besloten moet worden. Dat gebeurt bij het gerechtshof van de Real Federación Española de Automovilismo (RFEdA). De Eurocup-3 heeft ondertussen de titel weggenomen van Sagrera en wacht het besluit van de RFEdA af. Omdat er zoveel onderzocht moet worden, is het kampioenschap van 2024 dus nog steeds niet bekend, ondanks dat het allang 2025 is.

UPDATE: Er is eind februari eindelijk een beslissing genomen. MP Motorsport is bestraft en dus gaat de titel naar Christian Ho. Lees het volledige besluit hier.

