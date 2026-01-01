Dit zijn de vriendinnen en vrouwen van alle Formule 1-coureurs

Max Verstappen stond vorig jaar in de krantenkoppen buiten de Formule 1: de partner van de Nederlander, Kelly Piquet, en hij kregen in mei 2025 namelijk een dochtertje, Lily. Verstappen en Piquet zijn echter niet het enige koppel op de F1-grid. GPFans zet ze allemaal op een rijtje.

Met 24 Grand Prix-weekenden, eindeloze testdagen en vele uren achter de simulator en in de fabriek is er niet veel vrije tijd over voor de moderne Formule 1-coureur. De zomer- en winterstops worden steeds korter, en met het globaliseren van de sport, worden de seizoenen steeds langer, en de raceweken steeds voller. Desondanks hebben veel van de twintig coureurs een partner weten te vinden. Dit is hoe ze allemaal heten en hoe lang ze al bij elkaar zijn.

Lando Norris was sinds de zomerstop van 2024 single, nadat het uit was gegaan met de Portugese actrice en model Margarida Corceiro. De twee zijn echter nu weer bij elkaar. De kersverse wereldkampioen heeft duidelijk een type, want daarvoor had hij een relatie met Luisa Oliveira, eveneens een model uit Portugal.

Oscar Piastri heeft een relatie met Lily Zneimer, iemand die hij al sinds de middelbare school kent. Ze studeert engineering aan een universiteit in Groot-Brittannië.

Kimi Antonelli heeft zijn debuutseizoen in de Formule 1 bij Mercedes achter de rug. Of hij single was of niet was eerst niet bekend, maar hij blijkt in 2023 zijn huidige vriendin, Eliska Babickova, te hebben ontmoet. Ze is een Tsjechische coureur uit de kartsport. George Russell is tevens bezet. Hij heeft namelijk al sinds 2020 een relatie met Carmen Montero Mundt. Ze studeerde business aan de universiteit van Westminster en werkt tegenwoordig in management en financiën.

Max Verstappen heeft sinds oktober 2020 een relatie met Kelly Piquet, de dochter van drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet. De in Duitsland geboren Braziliaanse is tevens de dochter van Nederlands model Sylvia Tamsma. Ze heeft zelf een dochter Penelope uit haar relatie met voormalig F1-coureur Daniil Kvyat, maar ze hebben nu ook samen een dochter, Lily. Verstappens nieuwe teamgenoot Isack Hadjar is afgelopen seizoen een relatie aangegaan met Lauren Fitzsimmons.

Lewis Hamilton bereidt zich voor op zijn tweede seizoen bij Ferrari na een teleurstellend 2025. De zevenvoudig wereldkampioen had acht jaar lang een relatie met de bekende The Pussycat Dolls-zangeres Nicole Scherzinger, voordat het in 2015 stukliep. Sindsdien is hij single.

Charles Leclerc heeft sinds 2023 een relatie met Alexandra Saint Mleux en sinds afgelopen november zijn de twee verloofd. Naast dat ze een influencer is op Instagram en TikTok, studeert ze naar verluidt kunstgeschiedenis in Parijs.

Alexander Albon is al sinds 2019 samen met een andere professionele atlete. De Williams-coureur heeft een relatie met 'Lily' He Muni. De Chinese speelt in de LPGA Tour van de Ladies Professional Golf Association.

Carlos Sainz was zes jaar samen met journalist, model en influencer Isa Hernáez tussen 2017 en 2023. De coureur die twee podiums behaalde voor Williams afgelopen seizoen, heeft nu een relatie met Rebecca Donaldson, een model uit Schotland.

Liam Lawson is bij Red Bull-zusterteam Racing Bulls gebleven voor 2026. Zelf komt hij uit Nieuw-Zeeland, maar zijn vriendin is een Amerikaanse die net is afgestudeerd aan Arizona State University. Hannah St. John en Lawson zouden al sinds 2022 bij elkaar zijn. Rookie Arvid Lindblad heeft naar verluidt geen relatie.

Fernando Alonso was van 2006 tot en met 2011 getrouwd met El Sueño de Morfeo-zangeres Raquel del Rosario. Hij was in 2015 en 2016 verloofd met de Spaanse tv-presentatrice Lara Álvarez, voordat hij een relatie aanging met Italiaans model Linda Morselli. Tot begin 2023 datete hij de Oostenrijkse tv-presentatrice Andrea Schlager, maar nu is hij samen met de Spaanse journaliste Melissa Jiménez.

Ondertussen is diens Aston Martin-ploegmaat Lance Stroll sinds december 2023 een koppel met Canadees model Marilou Bélanger.

Ollie Bearman was één van de vele rookies van 2025. Hij zou een relatie hebben gehad met Estelle Ogilvy, maar naar verluidt is ze teruggegaan naar Franco Colapinto, de Alpine-coureur waarmee ze al eerder had gedatet voordat ze Bearman leerde kennen. Nu is Bearman samen met Alicia Torriani. Ze waren beiden huilend te zien na het P4-resultaat in Mexico-Stad.

Esteban Ocon gaat ook nog een seizoen door bij Haas. De Fransman zien we sinds 2023 samen met Flavy Barla. Een jaar voor het begin van hun relatie werd ze uitgeroepen tot Miss Côte d'Azur.

Nico Hülkenberg, die afgelopen seizoen eindelijk zijn eerste podium pakte, is één van twee coureurs op de F1-grid van 2026 die getrouwd is. Eglė Ruškytė, een modeontwerpster uit Litouwen, is al sinds 2015 samen met Hülkenberg. Ze hebben één dochtertje die in 2021 werd geboren.

Gabriel Bortoleto blijft Hülkenbergs teamgenoot bij het team wat wordt omgedoopt van Kick Sauber naar Audi. Hij heeft al sinds 2020 een relatie met Isabella Bernardini, een studente in de computerwetenschappen.

Pierre Gasly is al meer dan drie jaar samen met Francisca Cerqueira Gomes. Het Portugese model is ook onder de naam 'Kika' te vinden. Ze is de dochter van Gonçalo Gomes, een voormalig coureur in onder andere de Formule 3, FIA GT en 24 Uur van Le Mans. Hij doet elk jaar mee aan de bekende zes-uursrace voor klassieke raceauto's op Spa-Francorchamps.

Franco Colapinto zou na zijn relatie met Ogilvy single zijn.

Valtteri Bottas en Sergio Pérez maken hun comeback in de Formule 1 na hun handtekening te hebben gezet bij Cadillac. Bottas was van 2016 tot en met 2019 getrouwd met Olympisch zwemster Emilia Pikkarainen. Sinds begin 2020 heeft de Fin een relatie met Tiffany Cromwell, een professioneel wielrenster uit Australië. Pérez is sinds 2018 getrouwd met Carola Martínez Galindo en samen hebben ze vier kinderen.

