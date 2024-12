In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd duidelijk dat Helmut Marko en Red Bull Racing een duidelijk verwachtingspatroon hebben voor rookie Isack Hadjar in 2025, liet Sergio Pérez deze week weer voor het eerst van zich horen sinds zijn ontslag bij Red Bull Racing als teamgenoot van Max Verstappen en ging Rinus VeeKay in op zowel zijn ontslag bij Ed Carpenter Racing als zijn toekomst in de Amerikaanse raceklasse. Dit is de GPFans Recap van 27 december.

'Hadjar moet zijn emoties onder controle houden en niet zo zeuren en klagen'

Isack Hadjar heeft een Red Bull-contract binnengesleept om voor zusterteam VCARB te mogen rijden in de Formule 1. De Frans-Algerijnse coureur zal in 2025 zijn debuut maken. Hoofdadviseur Helmut Marko heeft echter al verbeterpunten voor hem. Meer lezen over wat Marko te zeggen heeft over Hadjar en de verwachtingen die ze bij Red Bull Racing van hem hebben? Klik hier!

VeeKay zag ontslag totaal niet aankomen: "Ik ben bij het grofvuil gezet"

Rinus van Kalmthout heeft een boekje opengedaan over Ed Carpenter Racing. De Hoofddorper die in de Verenigde Staten uitkomt als Rinus VeeKay werd uit het niets ontslagen. Het kan daardoor zijn dat hij niet op de IndyCar Series-grid zal staan van 2025. Meer lezen over wat VeeKay te zeggen heeft over zijn ontslag bij Ed Carpenter Racing? Klik hier!

Red Bull-KTM in gesprek met Hamilton: "Geen geheim dat hij geïnteresseerd is in MotoGP"

Lewis Hamilton heeft zeven titels gepakt in de Formule 1, maar dat is niet het enige wereldkampioenschap waarin hij geïnteresseerd is. Hij zou namelijk zijn eigen team in de MotoGP willen hebben. Red Bull en KTM kunnen onthullen dat er concrete gesprekken gevoerd worden met het management van de Brit. Meer lezen over het contact tussen Hamilton en Red Bull-KTM? Klik hier!

Pérez laat voor het eerst weer van zich horen na ontslag bij Red Bull Racing

Sergio Pérez heeft voor het eerst van zich laten horen sinds zijn ontslag bij Red Bull Racing. Max Verstappen krijgt in 2025 een nieuwe teamgenoot, maar van de Mexicaan was niks meer vernomen. Tot deze week. Meer lezen over wat Pérez zijn eerste woorden zijn sinds zijn vertrek bij Red Bull Racing geopenbaard werd? Klik hier!

VeeKay positief over verkrijgen laatste IndyCar-stoeltje: "Zette 'gebumpte' auto op P3 neer"

Er hangt nog steeds een vraagteken boven de toekomst van Rinus van Kalmthout, in de Verenigde Staten van Amerika beter bekend als Rinus VeeKay, in de IndyCar Series. Hij heeft er echter vertrouwen in dat het enige team dat nog stoeltjes over heeft, hem wel wil. Meer lezen over wat VeeKay te zeggen heeft over zijn toekomst en of hij nog kansen ziet op een stoeltje in IndyCar? Klik hier!

