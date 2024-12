Sergio Pérez heeft voor het eerst van zich laten horen sinds hij op de dag van zijn ontslag bij Red Bull Racing met een statement naar buiten kwam. Max Verstappen krijgt in 2025 een nieuwe teamgenoot, maar van de Mexicaan was daarna niks meer vernomen. Tot deze week.

De geruchten waren eigenlijk het hele seizoen al daar door de matige prestaties van de Mexicaan, zelfs na zijn contractverlenging. De woorden van adviseur Helmut Marko en teambaas Christian Horner over Pérez hielpen daar niet bij. In december werd dan eindelijk bekend dat Pérez in 2025 niet meer terug zou keren. Even later werd Liam Lawson aangewezen als de vervanger en nieuwe teamgenoot van Verstappen. Sindsdien hoorde we eigenlijk niks van Pérez, tot eerste kerstdag.

Perez laat van zich horen

Voor het eerst sinds zijn ontslag heeft Perez namelijk van zich laten hoor door op X zich te melden tijdens de feestdagen. De Mexicaan wenst iedereen een fijne feestdagen en een gelukkig einde van 2024. "Vrolijk kerstfeest, moge God jullie huizen zegenen en vrede brengen! In deze tijd van het jaar moeten we altijd aan de minderbedeelden denken! Ik wens jullie het allerbeste en vooral veel vrede!"

Feliz Navidad, que Dios bendiga sus hogares y traiga mucha paz!

En estas fechas siempre hay que tener presente a los menos afortunados!



Les deseo todo lo mejor y sobre todo mucha paz! 🙏 — Sergio Pérez (@SChecoPerez) December 25, 2024

