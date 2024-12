Isack Hadjar heeft een Red Bull-contract binnengesleept om voor zusterteam VCARB te mogen rijden in de Formule 1. De Frans-Algerijnse coureur zal in 2025 zijn debuut maken. Hoofdadviseur Helmut Marko heeft echter al verbeterpunten voor hem.

Red Bull Racing en VCARB waren de laatste teams die hun coureurs moesten bevestigen in wat niet anders beschreven kon worden als een écht silly season. Max Verstappen bleef bij de energiedrankfabrikant, ondanks gesprekken met Toto Wolff en Mercedes. Sergio Pérez vertrekt wel, maar hij had weinig keus. De resultaten van 'Checo' waren simpelweg niet goed genoeg. De strijd om het stoeltje naast de viervoudig wereldkampioen ging tussen Liam Lawson en Yuki Tsunoda. Ondanks dat de laatstgenoemde veel meer ervaring heeft, heeft Lawson toch de promotie gekregen. Hadjar, die vice-kampioen werd in de FIA Formule 2 achter Gabriel Bortoleto, is opgeroepen als de opvolger van Lawson.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hadjar verkiest Hamilton boven Verstappen: "Ik vind hem de meest complete coureur"

Zeuren en klagen

"Ten eerste moet ik erbij zeggen dat Isack meer dan 80 punten is kwijtgeraakt door technische problemen", legde Marko uit bij de Inside Line F1 Podcast. "Om dan nog gemotiveerd te blijven en zijn snelheid te houden was al een hele prestatie. Isack is snel, maar hij moet zijn emoties onder controle houden en hij zich concentreren. Om er even een voorbeeld bij te pakken, in Monte Carlo was er een safety car die plotseling voor hem zat. Hij was aan het zeuren en klagen. 'Waarom?' en dergelijke. En toen had hij koude bandjes. Hij had aanvallender moeten rijden in plaats van de hele tijd op de radio te zitten. Dus over het algemeen moet de focus op die belangrijke dingen liggen en hij moet minder fouten maken. Hij spinde in Abu Dhabi in de vrije training. [Hij moet] consistenter worden, maar de snelheid en alles is er. De rest komt door routine."

Gerelateerd