De 2025-grid is compleet! VCARB, het zusterteam van Red Bull, heeft aan kunnen kondigen dat Isack Hadjar de opvolger zal worden van Liam Lawson en dus het stoeltje naast Yuki Tsunoda krijgt. Het komt nadat de domino's zijn gevallen na het vertrek van Sergio Pérez. De vader van 'Checo' heeft voor het eerst van zich laten horen over het vertrek bij Red Bull. Mogelijk heeft Pérez al een nieuw avontuur gevonden, want hij is naar verluidt in gesprek met het World Endurance Championship-team van Ferrari. Verder doet de Europese Unie onderzoek naar F1-eigenaren Liberty Media, gaat Max Verstappen in op de transfer van Adrian Newey naar Aston Martin en krijgt Red Bull mogelijk een tweede thuisrace.

Vader Pérez: "Op dit moment is er niets anders voor ons en moeten we ermee leven"

Antonio Pérez Garibay, de vader 'Checo', heeft lange tijd volgehouden dat zijn zoon nog altijd in 2025 als Red Bull-coureur door het leven zou gaan, maar moet bij Fox Sports Mexico toegeven dat het Formule 1-boek echt is gesloten. "Vandaag is een totale retraite: Er is niets, er is geen plan B, er is geen plan C. Vandaag, op dit moment, sluit de Formule 1-pagina, zoals deze voorheen gesloten was, voordat hij Red Bull bereikte. Hij werd ontslagen bij Racing Point en er was geen plan B; De Formule 1 was op dat moment voorbij. Toen kwam de Red Bull-kans. Op dit moment is er niets anders voor ons en moeten we ermee leven. Accepteer het, geniet ervan. Laat hem concentreren en genieten van zijn gezin." Lees hier het hele artikel over de vader van Sergio Pérez die van zich laat horen na Red Bull-vertrek.

Hadjar en VCARB in hun nopjes met nieuws over stoeltje 2025: 'Het is geweldig!'

Vrijdag kondigde Red Bull aan dat Isack Hadjar in 2025 naast Yuki Tsunoda als coureur van Visa Cash App RB zijn opwachting gaat maken in F1. Het is het eerste seizoen in de koningsklasse voor Hadjar, die het stoeltje van Liam Lawson over gaat nemen. Zowel de Fransman als Visa Cash App RB is tevreden met het nieuws. "We zijn verheugd om Isack volgend jaar bij ons te hebben. Hij brengt een nieuwe en frisse dynamiek in het team naast Yuki Tsunoda in 2025. Zijn reis naar de Formule 1 is uitmuntend geweest. Hij heeft een opmerkelijke groei laten zien, met een reeks indrukwekkende resultaten in de formuleklassen. Hij heeft het talent en de drive die nodig zijn om op het hoogste niveau mee te doen en we hebben er alle vertrouwen in dat hij zich snel zal aanpassen en een grote impact zal hebben", vertelde teambaas Laurent Mekies. Lees hier het hele artikel over Isack Hadjar die als VCARB-coureur is aangekondigd voor 2025.

Liberty Media reageert op onderzoek Europese Unie na overname MotoGP

Liberty Media heeft inmiddels een tijdje, met financieel succes, de koningsklasse in handen en besloot vanaf 1 april uit te breiden door MotoGP voor 86% over te nemen. Dit mag echter alleen met goedkeuring van de Europese Unie, iets wat niet is gelukt. Door Spaanse vicepremier Teresa Ribera, die gaat over het mededingingsrecht binnen de EU, is er door de Europese Commisie nu een onderzoek gestart naar de overname. In een statement reageert Liberty Media op het onderzoek. “Liberty Media heeft vandaag bericht ontvangen van de Europese Commissie dat zij een fase II-onderzoek zal instellen naar de eerder aangekondigde overname van MotoGP. We zijn ervan overtuigd dat deze transactie ten goede zal komen aan de MotoGP-activiteiten, de fans, de kijkers en de bredere motorindustrie." Lees hier het hele artikel over het onderzoek van de Europese Unie naar de F1-eigenaren.

'Pérez heeft volgende avontuur al bijna te pakken: gesprekken met Ferrari gaande'

Sergio Pérez leek eigenlijk al een tijdje op weg naar de uitgang van Red Bull Racing, iets wat deze week officieel werd gemaakt. Liam Lawson krijgt het stoeltje naast Max Verstappen, terwijl Isack Hadjar zijn F1-debuut gaat maken en naast Yuki Tsunoda mag rijden bij VCARB. Het is onderdeel van het enorme aantal veranderingen voor het seizoen 2025, een seizoen waarin maar twee teams hun line-up van 2024 hebben gehouden: McLaren en Aston Martin. Pérez moest dus op zoek naar iets anders en lijkt dit al snel gevonden te hebben. Dit weet het Spaanse Marca namelijk te melden. Volgens de Spaanse site zou Pérez namelijk in gesprek zijn met Ferrari. Dit zou dan niet gaan om een stoeltje in F1, aangezien Charles Leclerc en Lewis Hamilton die al hebben bemachtigd, en ook niet als reservecoureur. Pérez zou aan de slag gaan in de WEC (World Endurance Championship) namens het Italiaanse team. Lees hier het hele artikel over mogelijke gesprekken tussen Sergio Pérez en Ferrari.

'FIA reist in januari af naar Thailand, mogelijk nieuwe Grand Prix vanaf 2027'

Thailand is toegevoegd aan het lijstje van landen dat een plekje wil veroveren op de F1-kalender. De voormalig commercieel topman, Bernie Ecclestone, liet in 2012 weten dat er in 2015 een nachtrace zou komen in Bangkok, maar uiteindelijk gingen deze plannen niet door. Thailand krijgt nu mogelijk een tweede kans om een Grand Prix te organiseren. Het moet opnieuw in de vorm komen van een evenement in Bangkok. De Thaiger kan melden dat het bestuur van de organisatie verschillende voorstellen heeft gedaan en iedereen zou het erover eens zijn dat Chatuchak de beste plek is voor een stratencircuit. Chatuchak is een wijk van Bangkok en de baan moet naar verluidt gebruik maken van de straten rondom drie parken: Chatuchak Park, Queen Sirikit Park and Wachirabenchathat Park. Lees hier het hele artikel over de plannen van Thailand om een Formule 1-race te organiseren.

Verstappen over besluit van Newey om naar Aston Martin te gaan: "Ik snap zijn keuze"

Max Verstappen gaat niet met Adrian Newey mee naar Aston Martin, ook al vertrekt niet alleen de voormalig hoofdontwerper van Red Bull naar de Britse renstal, maar Honda ook. Tevens gaat de regerend F1-kampioen in op de verminderde rol van Newey tijdens de afgelopen seizoenen. "Een paar weken voordat het nieuws naar buiten kwam", antwoordde Verstappen op de vraag van Viaplay wanneer hij wist dat Newey zou vertrekken. "Waar hij naartoe zou gaan, bleef nog iets langer de vraag. Het is zoals het is en daar moet je mee leven. Ik heb altijd gezegd dat ik het liefst wou dat Adrian kon blijven, maar uiteindelijk kan je ook niet iemand dwingen om te blijven. Hij had natuurlijk al veel kampioenschappen gewonnen in de jaren 90. Hij kwam [bij Red Bull] en heeft dat hele team opgezet. Hij had heel veel ervaring en wist daardoor wie hij nodig had. Hij heeft het met Christian en Helmut gemaakt tot wat het nu is." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die ingaat op de transfer van Adrian Newey naar Aston Martin.

