Vrijdag kondigde Red Bull Racing aan dat Isack Hadjar in 2025 naast Yuki Tsunoda als coureur van Visa Cash App RB zijn opwachting gaat maken in F1. Het is het eerste seizoen in de koningsklasse voor Hadjar, die het stoeltje van Liam Lawson over gaat nemen. Zowel de Fransman als Visa Cash App RB is tevreden met het nieuws.

Laurent Mekies, teambaas van Visa Cash App RB, is blij met de aanstelling van Hadjar voor het seizoen 2025. "We zijn verheugd om Isack volgend jaar bij ons te hebben. Hij brengt een nieuwe en frisse dynamiek in het team naast Yuki Tsunoda in 2025. Zijn reis naar de Formule 1 is uitmuntend geweest. Hij heeft een opmerkelijke groei laten zien, met een reeks indrukwekkende resultaten in de formuleklassen. Hij heeft het talent en de drive die nodig zijn om op het hoogste niveau mee te doen en we hebben er alle vertrouwen in dat hij zich snel zal aanpassen en een grote impact zal hebben. Ik denk dat Isack en Yuki een geweldig team zullen vormen. Yuki brengt ervaring van onschatbare waarde in het team, hij heeft laten zien ongelooflijke veerkrachtig en volwassen te zijn, wat cruciaal zal zijn voor het team als we ernaar streven om al onze doelstellingen te halen in 2025."

Hadjar blij met kans bij Visa Cash App RB

Hadjar zelf is blij dat hij de kans krijgt van Red Bull om zich bij het zusterteam te laten zien. "Ik ben erg enthousiast om aan mijn nieuwe rol bij VCARB te beginnen. Het is geweldig voor mezelf, mijn familie en alle mensen die vanaf het begin in mij hebben geloofd. De reis van het karten tot aan de Formule 1 leidt nu tot het moment waar ik mijn hele leven naartoe heb gewerkt. Het is een droom en het voelt alsof ik in een heel nieuw universum stap, in een veel snellere auto rijd en tegen de beste coureurs ter wereld race. Het wordt een enorme leerschool, maar ik ben klaar om hard te werken en mijn best te doen voor het team. Ik kijk ernaar uit om met Yuki te werken en van hem te leren. Ik heb altijd naar hem opgekeken. Yuki doorliep het Red Bull-juniorprogramma, net als ik, en kende een vergelijkbare route naar de Formule 1. Hij is erg ervaren en het is fijn om van hem te kunnen leren."

