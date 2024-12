BREAKING: Red Bull kondigt Isack Hadjar aan als nieuwe Visa Cash App RB-coureur

Isack Hadjar maakt volgend seizoen zijn debuut in de Formule 1 bij het team van Visa Cash App RB, het zusterteam van Red Bull Racing. De 20-jarige coureur neemt daar het zitje over van Liam Lawson, die op zijn beurt naar de Oostenrijkse hoofdmacht is gepromoveerd als vervanger van Sergio Pérez.

Het laatste stoeltje voor het Formule 1-seizoen van 2025 is vergeven. Lange tijd hadden Red Bull Racing en Visa Cash App RB het laatste puzzelstukje in handen, maar inmiddels is bekend hoe het rijdersveld eruit gaat komen te zien. Isack Hadjar zal zijn fulltime-debuut als Formule 1-coureur gaan maken bij het team van Visa Cash App RB, waar hij het zitje van Lawson overneemt. Lawson vertrekt op zijn beurt naar Red Bull Racing, waar hij Sergio Pérez opvolgt. Zo is de stoelendans binnen de Red Bull-stallen compleet.

Formule 2-loopbaan

Hadjar is een Frans-Algerijnse coureur en komt sinds 2023 uit in de Formule 2. In zijn eerste jaar in de opstapklasse reed Hadjar voor Hitech Grand Prix, waar hij met slechts 55 punten op de veertiende plaats eindigde. Begin dit jaar maakte hij de overstap naar Campos Racing. Hier ging het de 20-jarige coureur meer voor de wind. Na een zinderende titelstrijd met Gabriel Bortoleto - die volgend jaar eveneens zijn Formule 1-debuut maakt bij Kick Sauber, moest hij uiteindelijk genoeg nemen met de tweede plaats in de eindstand. Hadjar liet zijn auto afslaan bij de start van de seizoensfinale, waardoor Bortoleto relatief comfortabel naar de titel kon rijden.

