Thailand is toegevoegd aan het lijstje van landen dat een plekje wil veroveren op de F1-kalender. Er zou al een gebied in de hoofdstad Bangkok zijn gevonden waar een circuit kan worden aangelegd. Alles moet voor het seizoen van 2027 gereed zijn.

De voormalig commercieel topman van de Formule 1, Bernie Ecclestone, liet in 2012 weten dat er in 2015 een nachtrace zou komen in Bangkok, maar uiteindelijk gingen deze plannen niet door. Thailand krijgt nu mogelijk een tweede kans om een Grand Prix te organiseren. Al is autosport daar nooit onpopulair geweest, het Zuidoost-Aziatische land zou de laatste jaren een boost aan nieuwe autosportfans hebben gekregen. Dat kan deels te danken zijn aan het succes van Red Bull Racing, maar ook aan het Chang International Circuit, een FIA Grade 1-circuit in Buriram dat eind 2014 werd geopend. Onder andere het MotoGP-wereldkampioenschap en de Fanatec GT World Challenge Asia powered by AWS racen daar.

Chatuchak

Die tweede kans om een F1-wedstrijd te mogen organiseren, moet opnieuw in de vorm komen van een evenement in Bangkok. De Thaiger kan melden dat het bestuur van de organisatie verschillende voorstellen heeft gedaan en iedereen zou het erover eens zijn dat Chatuchak de beste plek is voor een stratencircuit. Chatuchak is een wijk van Bangkok en de baan moet naar verluidt gebruik maken van de straten rondom drie parken: Chatuchak Park, Queen Sirikit Park and Wachirabenchathat Park. Er zijn al vergaderingen geweest met de Bangkok Metropolitan Administration, de Thaise Staatsspoorwegen en Transport Co. Ltd., het staatsbedrijf dat valt onder het ministerie van transport.

De organisatie is naar verluidt momenteel bezig om de lay-out van het stratencircuit uit te stippelen. Zodra dat af is, zal de FIA een bezoekje brengen aan Bangkok om alle plannen te bekijken. Als de internationale autosportbond de plannen goedkeurt, dan wil de regering van Thailand al in januari 2025 een intentieovereenkomst sturen naar de FIA. Het doel is om in 2027 op de kalender te staan.

Red Bull Racing kan op deze manier een tweede thuisrace krijgen. De energiedrankfabrikant is namelijk half Oostenrijks, waar op de Red Bull Ring wordt geracet in Stiermarken, en half Thais.

