Max Verstappen gaat niet met Adrian Newey mee naar Aston Martin, ook al vertrekt niet alleen de voormalig hoofdontwerper van Red Bull naar de Britse renstal, maar Honda ook. Tevens gaat de regerend F1-kampioen in op de verminderde rol van Newey tijdens de afgelopen seizoenen.

Newey heeft negentien Formule 1-seizoenen doorgebracht bij de energiedrankfabrikant, maar hij zou te vermoeid zijn geweest om daar door te gaan, zeker in de nasleep van de titanenstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in 2021. Naar verluidt hebben de situaties rondom teambaas Christian Horner evenals hoofdadviseur Helmut Marko en de machtsstrijd binnen Red Bull echter ook een rol gespeeld. Vanaf 1 maart 2025 gaan we de Brit in het groen zien. Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll wist namelijk de handtekening van de ontwerper te scoren en was daarmee Alpine, Ferrari en Williams te slim af.

Niet dwingen

"Een paar weken voordat het nieuws naar buiten kwam", antwoordde Verstappen op de vraag van Viaplay wanneer hij wist dat Newey zou vertrekken. "Waar hij naartoe zou gaan, bleef nog iets langer de vraag. Het is zoals het is en daar moet je mee leven. Ik heb altijd gezegd dat ik het liefst wou dat Adrian kon blijven, maar uiteindelijk kan je ook niet iemand dwingen om te blijven. Hij had natuurlijk al veel kampioenschappen gewonnen in de jaren 90. Hij kwam [bij Red Bull] en heeft dat hele team opgezet. Hij had heel veel ervaring en wist daardoor wie hij nodig had. Hij heeft het met Christian en Helmut gemaakt tot wat het nu is."

Ideeën uitwisselen

"Op een gegeven moment kreeg hij andere projecten erbij binnen het team", vervolgde de Limburger in het programma Simply Lovely. "En ik moet zeggen dat het niet een eenmansteam was. Er zijn heel veel andere engineers die er nog bij betrokken zijn. Alleen was het wel fijn om iemand bij het team te hebben voor als je vragen of ideeën had, of hij kwam met ideeën, en dat je die kon uitwisselen. Ik denk dat het daarom toch belangrijk was dat Adrian erbij was." Verstappen heeft niet geprobeerd Newey van gedachte te laten veranderen. "Ik snap zijn keuze en dan ben ik niet iemand die gaat smeken om te blijven. Als je wilt gaan, dan moet je gaan. Dat is jouw gevoel en daar zal je vast lang over hebben nagedacht. Dan ben ik niet de persoon om jou om te praten."

Verstappen niet naar Aston Martin

Stroll vertelde tijdens de persconferentie over de overstap van Newey naar Aston Martin dat de ontwerper hét puzzelstukje is op de technische afdeling en dat dat door het hele team te voelen moet zijn. Verstappen kreeg deze uitspraak bij Viaplay te horen en moest raden van wie het citaat kwam. Hij wist niet dat het van Stroll kwam, maar wel van iemand bij Red Bull. "[Dat weet ik], omdat dat niet is zoals het de afgelopen jaren is geweest." Tevens heeft hij nooit overwogen met Newey mee te gaan naar Aston Martin. "Daar is het totaal niet over gegaan, nee. Helemaal niks. Momenteel heb ik daar totaal niet over nagedacht."

