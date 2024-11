Red Bull Racing kondigde in de dagen voorafgaand aan de Grand Prix van Miami het plotselinge vertrek van Adrian Newey aan. In de maanden hier na waren er veel geruchten over de volgende halte van de Britse ingenieur, die door velen wordt gezien als de beste ontwerper in de geschiedenis van de Formule 1. Williams-teambaas James Vowles zegt echter dat hij nooit heeft gedacht aan het terughalen van Newey bij Williams, gezien het team "nog niet klaar" is voor iemand van zijn kaliber.

Newey is al sinds begin jaren 80 actief in de Formule 1, maar kende zijn eerste grote succes bij Williams. Vanaf 1991, toen hij de legendarische Patrick Head vergezelde, won Williams vier constructeurstitels en drie coureurstitels in zes volledige seizoenen. De FW17 van 1997, waarmee Jacques Villeneuve de titel won, kwam ook nog van zijn pen, ook al verkaste Newey dat jaar naar McLaren. De Brit heeft dus veel succes gekend met de ploeg uit Grove, maar aan een hereniging is nooit serieus gedacht door teambaas James Vowles. Aston Martin kondigde Newey aan in september, en de ontwerper zal daar in maart aan de slag gaan na bijna twee decennia bij Red Bull Racing.

Artikel gaat verder onder video

Williams is niet klaar voor Newey

Newey gaat bij Aston Martin naar verluid dertig miljoen pond per jaar verdienen, hetgeen meer is dan achttien van de twintig huidige coureurs. Williams had nooit met dit bedrag kunnen concurreren, maar dit is volgens Vowles niet de reden waarom Williams nooit serieus heeft overwogen om met Newey in zee te gaan. "Het heeft niets te maken met het bedrag," zo zegt Vowles tegenover Auto Motor und Sport, "ook al was er aan het eind een wedstrijd voor bieders waaraan we niet wilden meedoen. Ik wil mensen die in ons project geloven. Williams was nog niet klaar voor iemand als Adrian. We moeten nog zoveel heropbouwen voordat we de juiste omgeving kunnen bieden voor iemand van zijn klasse. Hij zou ons team overweldigd hebben en dat zou het tegenovergestelde effect bereikt hebben. Hij zou uiteindelijk gefrustreerd zijn geraakt."

Niet afhangen van één persoon

Gedurende zijn hele carrière is Newey altijd een ontwerper geweest die enorme invloed heeft op zijn team, en een geheel eigen werkwijze heeft. Bij McLaren botste dit met teambaas en eigenaar Ron Dennis, en ook bij Williams was er frictie met Patrick Head en Frank Williams. Vowles wil een zelfde dynamiek vermijden, en wil niet afhankelijk worden van de kunsten van een enkele medewerker. "Bovendien wil ik geen infrastructuur opbouwen die afhankelijk is van één persoon. Williams draait niet om mij, een coureur of een ingenieur. Het wordt een team van 1000 mensen die samenwerken. Dat is belangrijk. Het brengt je een kortetermijnverlies voor een langetermijnwinst.”

Gerelateerd