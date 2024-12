Lando Norris heeft zijn trofee voor de tweede plaats in de eindstand van de Formule 1 mogen ophalen tijdens de FIA Awards-ceremonie in Rwanda. De McLaren-coureur was niet alleen complimenteus over zijn eigen team, maar ook over Max Verstappen.

Toen de technische reglementen met deze groundeffect-auto's werden geïntroduceerd, was McLaren erg aan het worstelen. In 2022 verdienden ze één mager podiumpje met Norris in Imola. Überhaupt punten scoren was al een flinke uitdaging aan het begin van 2023. Dankzij upgrades voor de Britse Grand Prix maakte het papajateam plotseling een ommekeer en werd de ene na de andere beker binnengesleept. Afgelopen seizoen sleepten Norris en Oscar Piastri samen zes overwinningen binnen en hadden ze een reeks van 14 races waarin tenminste één van hun op het podium stond, iets wat geen enkel ander team lukte. Het leverde uiteindelijk de constructeurstitel op. Norris moest echter zijn meerdere erkennen in Verstappen in het gevecht om het rijderskampioenschap.

Felicitaties aan Verstappen

Voordat de bekers werden uitgedeeld, werd eerst een video laten zien van de hoogtepunten van het afgelopen F1-seizoen. Onder andere Norris die na São Paulo had gezegd over Verstappen dat het 'niet talent, maar gewoon geluk was' kwam langs. "Ten eerste, ik neem die opmerking terug. Jullie snappen wel hoe de media het om kan draaien", begon de Brit bij de prijsuitreiking in de hoofdstad Kigali. "Mijn felicitaties gaan uit naar Max. Hoe hij het dit jaar en vooral in Brazilië heeft gedaan was ongelooflijk. Ik ben de eerste die dit erkent na tegen hem gestreden te hebben. Het was een uitdagend seizoen. Ik heb mijn best gedaan, ik heb zo hard mogelijk gevochten, maar het was niet genoeg dit jaar. Soms ben ik al blij met de tweede plek achter Max, want dat is al een prestatie op zich."

Kampioenschap ondenkbaar

"Maar ik weet ook dat ik volgend jaar nog een tandje bij moet zetten", vervolgde Norris. "Het hoogtepunt was ons als team. We zijn eerste geworden bij de constructeurs. Ik rij al zes jaar voor McLaren en al die jaren geleden leek zoiets ver buiten bereik. Het was haast ondenkbaar, zelfs begin dit seizoen nog. Ik wil [CEO] Zak [Brown] en [teambaas] Andrea [Stella] bedanken om mij deze kans te geven en om te kunnen vechten terwijl we tegelijkertijd plezier hebben gemaakt."

