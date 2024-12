Het Formule 1-team van McLaren heeft in Abu Dhabi het constructeurskampioenschap over de streep getrokken. Over de boordradio bij Lando Norris, kan CEO Zak Brown het niet laten een kleine referentie naar Max Verstappen te maken.

Het team van McLaren begon met uitstekende papieren voor het constructeurskampioenschap aan de slotrace in Abu Dhabi, maar na de eerste bocht werd het toch ineens nog even spannend. Max Verstappen tikte Oscar Piastri aan, waardoor beide coureurs spinden en terugvielen in het veld. Ineens was het aan Lando Norris om de bokaal veilig te stellen, en dat deed de Brit foutloos. Norris kwam na 58 ronden met een aangename marge als eerste over de streep, gevolgd door Carlos Sainz en Charles Leclerc.

Artikel gaat verder onder video

Simply lovely

"Lando, je bent fantastisch. We houden van je. Dat was simply lovely!", roept McLaren-CEO Zak Brown na afloop over de boordradio, verwijzend naar de welbekende quote van Verstappen. Norris reageert: "Ik hou ook van jou, Zak. Mijn oortjes vallen bijna uit. Iedereen heeft het fantastisch gedaan, wat een jaar. Dit hadden we niet gedacht, maar wat een ommekeer. Bedankt, iedereen in de fabriek. Ik weet dat jullie hier niet kunnen zijn, maar jullie hebben het allemaal fantastisch gedaan. We blijven doorgaan."

Gerelateerd