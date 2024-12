Norris slaat zich op de borst na titel: "Volgend jaar wordt mijn jaar!"

Na meer dan een kwart eeuw wachten heeft McLaren eindelijk weer een constructeurstitel weten te winnen. Lando Norris won de Grand Prix van Abu Dhabi vanaf pole position, en deed zo genoeg voor zijn team om Ferrari achter zich te houden. Na het winnen van de race riep Norris op de radio dat 2024 een speciaal seizoen was, maar dat volgend jaar zijn jaar zal worden.

McLaren verdedigde een voorsprong van 21 punten op Ferrari in het constructeurskampioenschap in de laatste race, en had beide MCL38's op de eerste startrij staan. Het begin van de race was echter niet ideaal, gezien Oscar Piastri en Max Verstappen botsten, en beiden spinden. Norris had beide Ferrari's achter zich voor het grootste gedeelte van de race, maar wist dat als hij zou winnen, het onmogelijk zou zijn voor Ferrari om McLaren in te halen. Zo pakte de inmiddels 25-jarige coureur zijn vierde zege van het seizoen - en van zijn carrière - en sloot zo een erg succesvol jaar af met een hoogtepunt.

Volgend jaar wordt mijn jaar

Na het winnen van de Grand Prix van Abu Dhabi barstte het feestje al los op de teamradio van Lando Norris, die de titel samen met zijn raceingenieur Will Joseph vierde. "Woohoo!" schreeuwde Norris. "Papaja aan de top! Gefeliciteerd iedereen, ongelooflijk. Goed gedaan allemaal, zo trots op jullie. Jullie hebben dit allemaal verdiend. Heel erg bedankt, het was een speciaal jaar. Volgend jaar wordt ook míjn jaar!" Norris vocht in 2024 met Max Verstappen om de coureurstitel, maar moest uiteindelijk het onderspit delven tegenover de Nederlander, die in Las Vegas zijn vierde opeenvolgende kampioenschap officieel maakte. Kan Norris in 2025 de volgende stap zetten, en de dynastie van Max Verstappen beëindigen?