Verstappen haalt wereldbeker op in Rwanda, EU lanceert onderzoek naar F1 | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Een week na de laatste F1-Grand Prix in Abu Dhabi draaide het om de FIA Awards in Rwanda. Daar mocht Max Verstappen niet alleen zijn taakstraf inlossen, maar ook de beker ophalen na het binnenslepen van zijn vierde wereldkampioenschap op rij. Hij liet in zijn speech weten erg trots te zijn op Red Bull Racing. Teambaas Christian Horner was eveneens lovend over zijn coureur. De complimenten stopten daar niet, want ook Lando Norris had goede woorden over voor Verstappen. Verder gaat de Europese Unie onderzoek doen naar Liberty Media, blijkt Daniel Ricciardo toch niet een comeback te maken en reageert de FIA-president fel op een suggestie van de coureurs.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen complimenteert Red Bull bij FIA-prijsuitreiking: "Zijn niet in paniek geraakt"

Max Verstappen heeft afgelopen nacht in Rwanda zijn vierde wereldbeker mogen ophalen tijdens de FIA Awards. In zijn speech blikte hij terug op een uitdagend F1-seizoen. Hij sprak zich lovend uit over Red Bull Racing, maar tegelijkertijd lijkt hij een tikje te hebben uitgedeeld aan ploegmaat Sergio Pérez. "Dit seizoen was als een achtbaan", begon de Nederlander. "We hadden een geweldige start van het jaar. Het zag er allemaal goed uit, zeker als je het als buitenstaander zag. Uiteraard weet je als team wel waar de zwakheden liggen, dingen waar je aan wil werken. De concurrentie heeft het geweldig gedaan. Ze hadden hun auto's flink verbeterd en hebben het ons daardoor echt lastiger gemaakt, al helemaal in het constructeurskampioenschap. We hadden een tegenvallende reeks races middenin het seizoen, maar zelfs toen we onder druk stonden en het moeilijk hadden, bleef het team bij elkaar." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen bij de FIA Awards in Rwanda.

© FIA

Horner lovend over Verstappen: "Van zijn vier wereldtitels staat deze bovenaan"

Christian Horner was zeer onder de indruk van hoe Max Verstappen presteerde tijdens het F1-seizoen van 2024, zo liet hij weten tijdens de FIA Awards-ceremonie. "Ik vond hem uitmuntend dit jaar. Om te doen wat hij voor elkaar heeft gekregen... Negen overwinningen, acht pole positions en vier sprintzeges en om dan het kampioenschap te winnen met een paar hoogtepunten, zoals de race in Brazilië. Dat was een van zijn allerbesten. We hadden een lastige auto om te temmen dit jaar, maar het is hem tot ieders verbazing toch gelukt. Van zijn tot dusver vier wereldtitels staat deze voor mij bovenaan", zo legde de Red Bull-teambaas uit in Rwanda. Lees hier het hele artikel over Christian Horner die spreekt over zijn favoriete titel van Max Verstappen.

Norris feliciteert Verstappen met wereldtitel: "Maar ik ga een tandje bijzetten"

Lando Norris heeft zijn trofee voor de tweede plaats in de eindstand van de Formule 1 mogen ophalen tijdens de FIA Awards-ceremonie in Rwanda. De McLaren-coureur was niet alleen complimenteus over zijn eigen team, maar ook over Max Verstappen. "Mijn felicitaties gaan uit naar Max. Hoe hij het dit jaar en vooral in Brazilië heeft gedaan was ongelooflijk. Ik ben de eerste die dit erkent na tegen hem gestreden te hebben. Het was een uitdagend seizoen. Ik heb mijn best gedaan, ik heb zo hard mogelijk gevochten, maar het was niet genoeg dit jaar. Soms ben ik al blij met de tweede plek achter Max, want dat is al een prestatie op zich", vertelde hij in de hoofdstad Kigali. "Maar ik weet ook dat ik volgend jaar nog een tandje bij moet zetten." Lees hier het hele artikel over Lando Norris bij de FIA Awards in Rwanda.

© FIA

'F1-eigenaren Liberty Media door Europese Unie onderzocht vanwege MotoGP-deal'

Liberty Media, de eigenaren van de Formule 1, sloegen de handen ineen met Dorna Sports, de promotor van de MotoGP. Het Amerikaanse investeringsbedrijf moet de grootaandeelhouder worden van het wereldkampioenschap op twee wielen. Ze zijn nu echter op een flinke hobbel gestuit: de Europese Unie. De miljardendeal wordt namelijk onderzocht, zo kan Bloomberg melden, en dat is te danken aan Teresa Ribera, de vicepremier van Spanje. Ze is eerder dit jaar aangesteld als het nieuwe hoofd rondom het mededingingsrecht binnen de EU. Ze maakt zich zorgen over de overname van Liberty Media en de impact die het zal hebben op de commerciële rechten betreffende uitzendingen op televisie en streamingsdiensten, een enorme inkomstenbron van de Formule 1 en de MotoGP. Lees hier het hele artikel over het onderzoek van de Europese Unie naar de eigenaren van de Formule 1.

'Ricciardo heeft geen interesse in terugkeer F1 en stoeltje bij Cadillac'

Ondanks dat het Formule 1-veld binnenkort zal uitbreiden van 20 naar 22 auto's, hoeven we er niet vanuit te gaan dat Daniel Ricciardo zal terugkeren. De Australiër die voor het laatst voor het Red Bull-zusterteam reed, heeft naar verluidt geen interesse meer in F1. De 'Honey Badger' deed voor het laatste mee in Singapore en werd daarna opgevolgd door Liam Lawson. Op de social media van Ricciardo is duidelijk te zien dat hij van zijn pensioen aan het genieten is, maar het Duitse BILD kwam afgelopen week met het bericht dat hij de hoofdkandidaat zou zijn voor een van de stoeltjes bij Cadillac. Volgens ESPN klopt er echter niks van het verhaal. Ricciardo zou "niet gecontacteerd zijn en heeft tevens geen interesse" om terug te keren in de Formule 1 en bij Cadillac te rijden. Lees hier het hele artikel over Daniel Ricciardo wiens comeback in de Formule 1 wordt uitgesloten.

FIA geeft voorwaarde voor fulltime stewards in F1: 'Als de coureurs het betalen'

George Russell, die niet alleen Mercedes F1-coureur is maar ook medevoorzitter van de Grand Prix Drivers' Association (GPDA), heeft aangegeven dat er vaste stewards moeten komen met een echt salaris. Mohammed Ben Sulayem heeft op de suggestie gereageerd en zegt dat de coureurs zich met hun eigen zaken moeten bemoeien, als ze er niet zelf voor willen betalen. "Het zijn hele mooie praatjes", zei de FIA-president bij Autosport. "Maar wanneer zei 'professioneel' zeggen, en ze willen professioneel, dan willen ze er niet voor betalen. Het is maar al te duidelijk. Ze zeggen dan: 'Waar gaat het geld [van de FIA] heen? Waarom doen we niet dit?' De coureurs krijgen meer dan 100 miljoen dollar. Lees hier het hele artikel over de discussie rondom fulltime, betaalde stewards in de Formule 1.

Gerelateerd