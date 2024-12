Ondanks dat het Formule 1-veld binnenkort zal uitbreiden van 20 naar 22 auto's, hoeven we er niet vanuit te gaan dat deze populaire coureur zal terugkeren. Daniel Ricciardo werd aangewezen bij Cadillac, maar berichten hierover zouden niet kloppen. De Australiër die voor het laatst voor het Red Bull-zusterteam reed, heeft naar verluidt geen interesse meer in F1.

Ricciardo's carrière bij McLaren kwam na 2022 vroegtijdig ten einde, maar hij kon zich het jaar daarop toch nog nuttig maken in de koningsklasse door terug te keren bij Red Bull, maar dan als reservecoureur. Nyck de Vries viel in 2023 tegen bij het zusterteam dat we toen nog kenden als AlphaTauri, en dus hoefde Ricciardo niet lang te wachten om weer achter het stuur te mogen kruipen. Zijn doel was om te laten zien een waardige opvolger te zijn, mocht Red Bull besluiten het contract van Sergio Pérez niet te verlengen. Dan zou hij weer naast Max Verstappen terechtkomen bij het team waar hij van 2014 tot en met 2018 al voor reed. Maar bewijzen een waardige opvolger te zijn, is Ricciardo niet gelukt.

Carrière definitief voorbij

De 'Honey Badger' verreed in Singapore zijn laatste Grand Prix en werd opgevolgd door Liam Lawson. Op de social media van Ricciardo is duidelijk te zien dat hij van zijn pensioen aan het genieten is, maar het Duitse BILD kwam afgelopen week met het bericht dat hij de hoofdkandidaat zou zijn voor een van de stoeltjes bij Cadillac.

Het Cadillac F1-team zal in 2026 haar intrede maken. De Amerikaanse renstal werd opgezet als Andretti Global onder leiding van IndyCar-legende Michael Andretti, maar werd ondanks goedkeuring van de FIA niet toegelaten door Formula One Management. Het groen licht kwam wel afgelopen november, nadat naam en persoon Andretti verdwenen waren.

Volgens ESPN klopt er echter niks van het verhaal. Ricciardo zou "niet gecontacteerd zijn en heeft tevens geen interesse" om terug te keren in de Formule 1 en bij Cadillac te rijden. De man uit Perth zou hebben geaccepteerd dat zijn carrière in het wereldkampioenschap er definitief op zit en dat zijn laatste race voor het zusterteam van Red Bull was.

