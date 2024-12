Het team van Cadillac zal tijdens haar debuut in 2026 gaan rijden met Ferrari-motoren. Het Amerikaanse team heeft onlangs haar startbewijs gekregen om mee te doen vanaf het nieuwe tijdperk Formule 1 en heeft een krabbel gezet onder een meerjarige deal met de Scuderia.

Na lang wikken en wegen heeft General Motors goedkeuring gekregen van de FOM om mee te doen aan de koningsklasse vanaf 2026. Daarvoor waren er wel wat aanpassingen nodig aan het plan dat Michael Andretti in eerste instantie heeft ingeleverd. Zo moest de Amerikaan vooral plaatsmaken en hoewel het team officieel als Andretti Formula Racing staat ingeschreven, is de FIA vooral blij met het grote merk erachter: General Motors.

Vanaf 2026 maakt de Formule 1 gebruik van nieuwe krachtbronnen en GM zal in eerste instantie gebruik maken van Ferrari-power units. "Ferrari kondigt vandaag een meerjarig akkoord aan, dat ingaat in 2026, met Andretti Formula Racing LLC, betreffende de levering van de krachtbron en versnellingsbak aan het raceteam onder leiding van TWG Global en General Motors", zo bevestigt de Scuderia. Hoewel het nog slechts een formaliteit lijkt voordat GM daadwerkelijk op de startgrid staat, houdt de Italiaanse motorfabrikant één slag om de arm: "Dit akkoord is onder voorbehoud van de ontvangst van schriftelijke bevestiging door Andretti Formula Racing LLC van de FIA – F1 dat hun deelname aan het FIA Formule 1 Wereldkampioenschap 2026 is geaccepteerd en goedgekeurd." De kans is aanwezig dat Cadillac op termijn zelf krachtbronnen gaat bouwen, maar daar heeft het merk op dit moment nog niets over medegedeeld.

