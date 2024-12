Max Verstappen heeft afgelopen nacht in Rwanda zijn vierde wereldbeker mogen ophalen tijdens de FIA Awards. In zijn speech blikte hij terug op een uitdagend F1-seizoen. Hij sprak zich lovend uit over Red Bull Racing, maar tegelijkertijd lijkt hij een tikje te hebben uitgedeeld aan ploegmaat Sergio Pérez.

Hij stelde het wereldkampioenschap al veilig tijdens de Grand Prix van Las Vegas in november, maar op een late vrijdagavond in de hoofdstad Kigali werd het officieel: Verstappen is de Formule 1-kampioen van 2024. Hij heeft nu vier titels op zak en steeds wint hij weer op een andere manier. In 2021 draaide het nog om de titanenstrijd met Lewis Hamilton. Het jaar daarop was het Charles Leclerc die in de Ferrari het gevecht aanging. Red Bull vond echter iets extra's rond de zomerstop en breidde haar voorsprong uit. 2023 was het meest dominante seizoen dat we ooit hebben gezien van een coureur. Verstappen won maar liefst 19 van de 22 Grands Prix. Dit jaar leek hij die dominantie voort te kunnen zetten, totdat McLaren, Ferrari en Mercedes allemaal voorbijgingen aan Red Bull qua ontwikkeling van de auto. Toch was Verstappen in 2024 beter dan wie dan ook.

Concurrentie vonden flinke verbetering

"Dit seizoen was als een achtbaan", begon de Nederlander. "We hadden een geweldige start van het jaar. Het zag er allemaal goed uit, zeker als je het als buitenstaander zag. Uiteraard weet je als team wel waar de zwakheden liggen, dingen waar je aan wil werken. De concurrentie heeft het geweldig gedaan. Ze hadden hun auto's flink verbeterd en hebben het ons daardoor echt lastiger gemaakt, al helemaal in het constructeurskampioenschap. We hadden een tegenvallende reeks races middenin het seizoen, maar zelfs toen we onder druk stonden en het moeilijk hadden, bleef het team bij elkaar."

Niet genoeg verdiend in constructeurskampioenschap

Verstappen is wel kampioen geworden, maar dat is Red Bull niet gelukt bij de constructeurs. "We zijn niet in paniek geraakt, wat in zo'n situatie makkelijk had kunnen gebeuren. Aan het eind van de dag ben ik ontzettend trots op iedereen in het team. We staan hier dan niet als constructeurskampioenen. Ik vind dat we daar meer hadden verdiend." Pérez scoorde ontzettend weinig punten na Miami, waardoor de energiedrankfabrikant terugzakte achter McLaren en Ferrari. "Ik heb in ieder geval mijn best gedaan. We weten nu ook waar we aan moeten werken voor volgend jaar. Daar kijk ik heel erg naar uit, want het lijkt erop dat het echt een gevecht gaat worden tussen een boel teams", zo sloot de man uit Hasselt af.

