Max Verstappen heeft zichzelf van zijn beste kant laten zien. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 maakt samen met Jeff Dodds, CEO van de Formule E, een kwart miljoen dollar over naar twee goede doelen.

Aan het begin van het jaar deed Formule E-CEO Jeff Dodds een gewaagde uitspraak. De Amerikaan wist dusdanig zeker dat Max Verstappen voor de vierde keer op rij het wereldkampioenschap Formule 1 zou winnen, dat hij beloofde 250.000 dollar naar de coureur over te maken, die de Nederlander van de troon zou kunnen stoten. Deze coureur kon het aanzienlijke bedrag dan vervolgens overmaken naar een goed doel naar keuze. Verstappen won in Las Vegas echter de titel, en dus 'won' Dodds de weddenschap. Desalniettemin trekt hij nu de knip, net als de Nederlander zelf.

Weddenschap Dodds over Verstappen

"Weet je nog die weddenschap die ik aan het begin van het jaar had?", zegt Dodds in een videogesprek met Verstappen. "Ik wist zo zeker dat jij wereldkampioen zou worden, dat ik beloofde een kwart miljoen te geven aan degene die jou zou verslaan, om aan een goed doel naar keuze te geven. Ik vind dat we nog steeds iets goed met dat geld moeten doen. Dus als jij het ook wil, kunnen we het misschien splitten en dan geef jij 125.000 dollar aan een goed doel waar je veel om geeft, en dan doe ik hetzelfde. Hoe klinkt dat?"

Kwart miljoen naar goede doelen

Verstappen hoeft vervolgens niet lang na te denken: "Nou, wat voor mij het dichtstbij staat is Wings For Life. Ik denk dat dat een goede is." Wings for Life is een internationale non-profitorganisatie - waar Red Bull partner van is - en richt zich op het bij elkaar krijgen van financiën voor onderzoek naar een oplossing voor ruggenmergletsel. "Ik weet zeker dat Wings For Life je daar heel dankbaar voor zal zijn. Het is geweldig om elke vorm van motorsport en jong talent te steunen, dus ik denk dat dat absoluut een geweldig besluit van je is. Dus heel erg bedankt." Dodds maakt op zijn beurt zijn helft over naar More Than Equal, een non-profitorganisatie die zich hard maakt voor gelijke kansen voor vrouwen in de autosport.

