Het komende weekend begint in Londen in het Alexandra Palace het WK Darts, waarin de beste dartspelers ter wereld op jacht gaan naar de felbegeerde wereldtitel. Ook Max Verstappen blijkt fan te zijn van de sport en bovendien zelf ook nog een aardig pijltje te kunnen gooien.

Zoals gebruikelijk strijken rond de kerstdagen de beste darters ter wereld neer in het Alexandra Palace te Londen om daar te vechten om de titel van wereldkampioen darts. Regerend wereldkampioen Luke Humphries probeert in Engeland vanaf 15 december zijn titel te verdedigen en moet daarvoor af zien te rekenen met de zeventienjarige Luke Littler, die als een komeet de dartswereld binnenstormde en nu als één van de favorieten geldt voor de eindzege in Ally Pally. Ook ervaren darters als Michael van Gerwen, Gary Anderson, Raymond van Barneveld, Rob Cross en Gerwyn Price zullen weer een gooi naar de titel doen, terwijl Nederland met Gian van Veen, Wessel Nijman en Dirk van Duijvenbode ook nog over een aantal andere talentvolle darters beschikt die ver kunnen komen.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen kan aardig gooien

Ook in de Formule 1 hebben we een Nederlander die klaarblijkelijk een aardig pijltje kan gooien, zo beaamt tienersensatie Littler tegenover Viaplay: "Hij is oké. Hij versloeg mijn eerste score, maar gelukkig telde mijn tweede score. Honderd procent. Dat was niet de eerste keer dat ze darts gooiden", lacht de Britse darter. Verstappen kan dat even later beamen: "Ja, ik heb het vroeger gewoon thuis gedaan. We hadden altijd wel een dartbord hangen of bij vrienden thuis. Ik heb het wel gedaan. De laatste tijd niet zoveel thuis, maar ik heb ook eigen pijlen en alles." Wellicht kan Verstappen na zijn Formule 1-pensioen dus nog een carrièreswitch overwegen en via Q-school aan de gang als professioneel darter.

Ook 𝐌𝐚𝐱 & 𝐌𝐢𝐜𝐤𝐲 zijn klaar voor het 𝗪𝗞 𝗗𝗮𝗿𝘁𝘀 🎯🔙



ᴡᴋ ᴅᴀʀᴛs ↯🎯

🔜 15 december t/m 3 januari

🎥 Alle wedstrijden live op Viaplay

📺 Eerste 2 rondes gratis op Viaplay TV#ViaplayDarts #WKDarts pic.twitter.com/UoodKXgnZW — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) December 13, 2024

Gerelateerd