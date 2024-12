George Russell, die niet alleen Mercedes F1-coureur is maar ook medevoorzitter van de Grand Prix Drivers' Association (GPDA), heeft aangegeven dat er vaste stewards moeten komen met een echt salaris. FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft op de suggestie gereageerd en zegt dat de coureurs zich met hun eigen zaken moeten bemoeien, als ze er niet zelf voor willen betalen.

Een van de grote onderwerpen van gesprek tijdens het afgelopen Formule 1-seizoen waren de straffen en de stewards. Er zou te weinig consistentie zijn geweest wat betreft uitgedeelde straffen. Zo kreeg de ene coureur een zwaardere penalty dan een ander voor hetzelfde vergrijp. Daarnaast zou er geen communicatie zijn over beslissingen die de FIA neemt die een impact hebben op de Formule 1. Denk daarbij aan het onverwachte ontslag van wedstrijdleider Niels Wittich na de Grand Prix van São Paulo. Ook de ervaren steward Tim Mayer moest uit het niets zijn koffers pakken.

Fulltime stewards

Russell is een voorstander van stewards die een vaste positie binnen F1 krijgen. "Wanneer het aankomt op interpretatie en wanneer het aankomt op consistentie, dan kan je zeggen dat als je week in week uit dezelfde stewards hebt, de consistentie beter wordt. Ze interpreteren dingen dan op dezelfde manier en de coureurs snappen dan precies wat ze in bepaalde situaties kunnen verwachten. Als ik voor mezelf spreek, dan vind ik dat we op een punt zijn beland in de sport waar we fulltime professionele stewards nodig hebben die een echt salaris verdienen."

Mooie praatjes

"Het zijn hele mooie praatjes", reageerde Ben Sulayem bij Autosport. "Maar wanneer zei 'professioneel' zeggen, en ze willen professioneel, dan willen ze er niet voor betalen. Het is maar al te duidelijk. Ze zeggen dan: 'Waar gaat het geld [van de FIA] heen? Waarom doen we niet dit?' De coureurs krijgen meer dan 100 miljoen dollar. Vraag ík waar zij het aan uitgeven? Nee, dat is aan hen, dat is hun recht. Wij doen wat we willen met ons geld. Het zijn onze zaken. Ik zeg het wel vaker: stewards groeien niet aan bomen." De president van de FIA vindt dat de Formule 1 en de teams voor de stewards moeten betalen.

