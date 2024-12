De geruchten waren al daar, maar het is nu officieel: Mohammed Ben Sulayem, de president van de FIA, heeft meer macht gekregen binnen de organisatie door een goedgekeurde verandering in het bestuur van de autosportorganisatie tijdens de General Assembly in Rwanda.

De BBC kon begin december al melden dat dit op het punt stond te gebeuren, iets wat nu officieel is. Door de wijziging, die dus goedgekeurd is door de leden van de FIA, gaat de voorzitter van de senaat - Carmelo Sanz De Borras, en de FIA-president - Ben Sulayem dus - klachten gaat behandelen die aan het licht komen. Dit werd eerst gedaan door een klokkenluider van de senaat gedaan. Verder zullen de klokkenluiders nog minder impact gaan hebben, omdat ze minder kansen krijgen om problemen aan te geven. Tevens wordt het lastiger voor hun om rapporten in te zien. Zowel de voorzitter als de president van de FIA krijgen hierdoor dus meer controle.

Statement FIA

Een statement van de FIA geeft meer inzicht. “Ten eerste om de onafhankelijkheid van de ethische commissie te behouden en te vergroten door de betrokkenheid van de FIA-administratie bij haar werkzaamheden te verminderen. De ethische commissie rapporteerde voorheen alleen aan de president, maar nu aan zowel de president als de voorzitter van de senaat. De commissie heeft nu de bevoegdheid om onafhankelijk te beoordelen of er al dan niet een onderzoek moet worden ingesteld. Ten tweede, als gevolg van het voortdurend lekken naar de media van vertrouwelijk materiaal, waaronder verslagen van de ethische commissie, wordt nu voorgesteld dat de verspreiding van verslagen van de ethische commissie wordt beperkt."

“Dit belet de voorzitter of de voorzitter van de senaat niet om senaatsleden of andere leden van de FIA of haar personeel te betrekken bij het bespreken of uitvoeren van aanbevelingen van de ethische commissie. Ten slotte kunnen verslagen van ethische commissies vaak materiaal van vertrouwelijke aard bevatten, waaronder strafrechtelijke of veiligheidsvraagstukken. Het was daarom noodzakelijk om het automatisch delen van deze informatie met meerdere leden en FIA-medewerkers te beperken. Het beperken van de verspreiding van het rapport beschermt ook de klager en de persoon naar wie het onderzoek is ingesteld.”

Wat is het doel van de veranderingen binnen de FIA?

Wat wil de FIA precies bereiken met deze veranderingen? "Het doel van de wijzigingen is om te verduidelijken dat de auditcommissie een adviesorgaan van de senaat is en dat zij binnen de grenzen van de FIA-statuten zal opereren. De voorgestelde wijzigingen verduidelijken alleen dat de auditcommissie een ondersteunend orgaan is voor de senaat en dat het huishoudelijk reglement van de auditcommissie in de toekomst zal worden goedgekeurd door de senaat. De auditcommissie behoudt haar bevoegdheden om bijstand te verlenen en onderzoek te doen als de voorzitter van de senaat daarom vraagt.”

Reactie Ben Sulayem

Ben Sulayem reageerde ook op de veranderingen. “Deze prestatie is het resultaat van onze inzet om de organisatie te hervormen op het gebied van bestuur en financiën. De nieuwe FIA-leiding erfde een financiële situatie die in 2022 niet houdbaar was. We hebben hard gewerkt om een aanzienlijk tekort terug te dringen en hebben de algemene financiële gezondheid van de federatie gestabiliseerd. We hebben kostenbesparende maatregelen en inkomstengenererende strategieën geïmplementeerd om de FIA een duurzamere financiële basis te geven, zodat we ons primaire doel, het ondersteunen van onze ledenclubs, kunnen bereiken.”

