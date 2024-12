Liam Lawson vertelt dat hij veel steun heeft gekregen van Max Verstappen, in de jaren dat hij nog fungeerde als reservecoureur. Zo voorzag de viervoudig wereldkampioen zijn Red Bull-collega onder andere van adviezen.

Liam Lawson maakte afgelopen seizoen zijn rentree in de Formule 1 als vervanger van de ontslagen Daniel Ricciardo bij Visa Cash App RB, nadat hij tijdens het seizoen van 2023 vanwege een blessure al eens een aantal races inviel voor de Australiër. De Nieuw-Zeelander heeft indruk gemaakt in het laatste deel van het seizoen, en wordt gezien als grote kanshebber om de tegenvallende Sergio Pérez te vervangen bij Red Bull Racing. Zo niet, is de kans groot dat we hem in 2025 in ieder geval terug gaan zien bij het zusterteam van de Oostenrijkse grootmacht.

Lawson blij met steun Verstappen

In een exclusief interview met Motorsport.com, vertelt Lawson dat hij veel steun van de andere coureurs heeft ontvangen, met name van Max Verstappen: "Max is door de jaren heen, toen ik reservecoureur was, altijd erg goed voor mij geweest", klinkt het. Zo bekeek de Nederlander onder andere races van Lawson in de Super Formula en DTM: "Het is niet zo dat hij me in de gaten hield of zo. Ik denk dat hij gewoon zoveel verschillende series kijkt, dat hij toevallig veel van mijn races heeft gezien."

Veel advies gekregen

Zo weet Lawson nog: "Ik kwam terug van een Super Formula-race en Max sprak me aan over iets dat er was gebeurd. Ik had zoiets van: 'Gast, waarom keek je daar naar?', maar het was echt cool. Vooral omdat ik nog reservecoureur was. Ik stond met mijn ogen wijd open en alles voelde nieuw voor me. Het was echt gaaf dat Max op dat moment met me praatte. Ik heb veel advies van hem gekregen", klinkt het.

