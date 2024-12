Max Verstappen mocht op vrijdagavond zijn vierde wereldbeker ophalen bij de FIA Awards in Rwanda, maar eerst moest hij nog zijn taakstraf inlossen. Dat mocht de regerend F1-kampioen doen met een zogeheten cross car. En mogen racen is voor Verstappen bepaald geen straf.

Tijdens de persconferentie op de mediadag in Singapore afgelopen september zei Verstappen het woord 'f*ck' om de balansproblemen van zijn RB20 in Azerbeidzjan te omschrijven en dat schoot bij de FIA in het verkeerde keelgat, zeker aangezien president Mohammed Ben Sulayem had aangegeven harder in te grijpen op grof taalgebruik. De viervoudig wereldkampioen kreeg community service opgelegd, oftewel een taakstraf. De Limburger besloot nauwelijks meer iets te zeggen tijdens de officiële persconferenties in Singapore en dus organiseerde hij gewoon zijn eigen persconferenties in de hospitality van Red Bull Racing.

FIA Affordable Cross Car

Verstappen legde destijds uit geen zin te hebben om dit soort spelletjes met de FIA te spelen en dreigde zelfs met pensioen te gaan, maar ondertussen lijkt hij wat te zijn gekalmeerd. Toen hij eenmaal hoorde wat de taakstraf was, kon hij er ook wel om lachen. Hij moest met de lokale bevolking in de hoofdstad Kigali praten om jonge autosportfans te inspireren. Tevens moest hij een demo geven met een FIA Affordable Cross Car, een mix van een off-road buggy en een kart die in Rwanda is geïntroduceerd om de autosport op een zo goedkoop mogelijke manier te promoten.

"Ik had vroeger ook zoiets van: 'Dat wil ik ook doen'", vertelde Verstappen in zijn speech over hoe hij als kind F1 zag en dat het belangrijk is voor de autosport om mensen op jonge leeftijd erbij te betrekken. "Als je hen ziet racen, dan raak je er emotioneel verbonden aan en daarom is het belangrijk vanaf de basis te investeren."

