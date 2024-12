Christian Horner was zeer onder de indruk van hoe Max Verstappen presteerde tijdens het F1-seizoen van 2024, zo liet hij weten tijdens de FIA Awards-ceremonie. Waar de teambaas van Red Bull Racing ook onder de indruk van was, was het World Rallycross Championship (WRX) en hij zag zijn kans schoon om even de draak te steken met zijn coureur.

Bij de prijsuitreiking van de FIA in de Rwandese hoofdstad Kigali werd niet alleen aandacht besteed aan de Formule 1, maar ook aan de andere wereldkampioenschappen, waaronder het WRX. Johan Kristoffersson werd voor de zevende keer gehuldigd als de titelwinnaar van het WRX in zijn Volkswagen Polo van KMS - HORSE Powertrain. Tevens werden er spectaculaire beelden van de rallycross laten zien, een tak van de autosport waarin contact eerder norm dan uitzondering is. Horner, die zelf vroeger coureur was in de Formule 3000 (tegenwoordig de FIA Formule 2), werd gevraagd of hij het aandurfde om ooit in een World Rallycross-auto te stappen.

Crash van Verstappen

"Absoluut niet", lachte Horner. "Maar om die races te zien, is echt geweldig. Het is ongelooflijk om alle vormen van autosport hier samen te zien komen. En hoe daar werd geracet, doet me een beetje denken aan de eerste bocht in Abu Dhabi vorig weekend." Max Verstappen dook toen aan de binnenkant van Oscar Piastri bij de start van de seizoensfinale op het Yas Marina Circuit. Ze raakten elkaar en gingen in de rondte. De stewards legden de Nederlander een tijdstraf op van tien seconden en hij zou uiteindelijk als zesde over de streep komen. Piastri kwam niet verder dan P10, maar toch won McLaren het constructeurskampioenschap dankzij de eerste plaats van Lando Norris.

Lastige auto om te temmen

Horner werd daarna gevraagd over wat hij vond van de prestaties van Verstappen tijdens het afgelopen seizoen. "Ik vond hem uitmuntend dit jaar. Om te doen wat hij voor elkaar heeft gekregen... Negen overwinningen, acht pole positions en vier sprintzeges en om dan het kampioenschap te winnen met een paar hoogtepunten, zoals de race in Brazilië. Dat was een van zijn allerbesten. We hadden een lastige auto om te temmen dit jaar, maar het is hem tot ieders verbazing toch gelukt. Van zijn tot dusver vier wereldtitels staat deze voor mij bovenaan."

