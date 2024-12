Hoewel Christian Horner nog niet laat doorschemeren of er een toekomst voor Sergio Pérez bij Red Bull Racing ligt weggelegd, onthult de teambaas dat er de komende dagen flink gereflecteerd gaat worden op het afgelopen jaar en dat er vervolgens gezamenlijk wordt bepaald wat de volgende stap van 'Checo' zal zijn.

Het mag duidelijk zijn dat de toekomst van Pérez in de Formule 1 aan een zijden draadje hangt. Zo tekende de Mexicaan in de zomer nog een contractverlening bij Red Bull Racing, maar lijkt hij vanwege de resultaten het veld te moeten gaan ruimen. De afgelopen dagen waren er diverse geruchten, die wezen naar een vervanging van de Mexicaan als teamgenoot van Max Verstappen. Liam Lawson werd daarbij ook genoemd als nieuwe Red Bull-coureur, maar in gesprek met DAZN houdt teambaas Horner de kaken stijf op elkaar.

Red Bull gaat reflecteren

"Iedereen houdt van 'Checo'. Hij is een fantastische kerel en heeft zoveel voor ons team gedaan de afgelopen jaren, maar dit seizoen is echt een domper, zeker aan het begin van de zomer", zo beschrijft de teambaas het jaar van de 34-jarige Mexicaan. Dat het zitje voor komend jaar helemaal niet zeker is voor 'Checo', dat bevestigt de teambaas. "We gaan de komende dagen met elkaar zitten om te reflecteren. Daarna zullen we collectief bepalen wat de volgende stap in de toekomst zal zijn. Hij is een goed lid van ons team. Dus die discussies zullen we privé voeren", aldus Horner.

