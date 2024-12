Voor Sergio Pérez eindigde de Grand Prix van Abu Dhabi met een flinke domper. De Mexicaan viel na een touché met Valtteri Bottas uit en het is misschien wel zijn laatste optreden in de Formule 1 geweest.

De afgelopen weken heeft teambaas Christian Horner onthult dat de keuze bij Pérez zelf ligt. Zo kan de Mexicaan leunen op een contract dat hem tot en met 2025 bij Red Bull Racing houdt. Toch zijn de resultaten niet om over naar huis te schrijven en in gesprek met RaceFans licht de Mexicaan een tipje van de sluier.

Moeilijk jaar voor Pérez

Pérez blikt terug op een moeizaam seizoen: "Het is het hele jaar zo moeilijk geweest. Dit vat het gewoon samen. Het was heel jammer. Daar [openingsronde] werd ik aangereden door [Valtteri] Bottas. Dat was echt heel moeilijk te verteren, wat daar gebeurde, helaas. Vanaf dan kunnen we dus alleen maar vooruit kijken. Het is gewoon een heel, heel moeilijk jaar geweest." Pérez heeft in 2024 uiteindelijk 152 punten weten te pakken en bezet daarmee de achtste plek.

'Checo' wil akkoord met team bereiken over toekomst

Over de toekomst van Pérez bij Red Bull Racing, laat 'Checo' het volgende los: "We weten hoe moeilijk dit jaar is geweest. Dus ik denk dat het gewoon een kwestie is van bespreken wat het beste is voor iedereen in de toekomst. En we zullen zien wat er gebeurt. Op dit moment is dat alles wat ik weet. Ik heb een contract om volgend jaar te rijden, dus het zal erom gaan hopelijk tot een akkoord te komen en te kijken wat het team wil doen", aldus 'Checo'.

