Christian Horner heeft als teambaas van Red Bull Racing een bewogen jaar meegemaakt. Zo was er de titel van Max Verstappen, maar ook de mindere auto van het team, het vertrek van belangrijke mensen binnen het team en de geruchten omtrent de toekomst van Max Verstappen. Over dat laatste heeft Horner wel wat te zeggen.

Tegenover Viaplay gaat Horner in op alles wat er bij Red Bull in 2024 is gebeurd, waaronder het vertrek van Adrian Newey naar Aston Martin en Jonathan Wheatley. "In allebei de gevallen was het geen grote verrassing." Te beginnen met Newey. "Newey is al een tijdje onderdeel van ons team, maar de afgelopen jaren richtte hij zich meer op andere projecten. Hij besloot vervolgens dat hij nog een keer iets groots in de Formule 1 wilde doen. Aston Martin bood hem een plek aan als aandeelhouder, dus je kunt het hem niet kwalijk nemen dat hij die kans gegrepen heeft." Wat betreft Wheatley is Horner wat korter. "Jonathan Wheatley, onze sportief directeur, die gaat naar Audi. Dat geeft hem een mooie kans, maar biedt binnen ons team ook kansen voor andere mensen."

Horner over interesse Aston Martin en Mercedes in Verstappen

Gedurende het seizoen kwamen de geruchten op gang dat Verstappen op de interesse van Aston Martin en Mercedes kon rekenen. Zeker toen de stoeltjes voor 2025 nog niet ingevuld waren, waren deze geruchten hardnekkig. Verstappen maakte daar zelf een einde aan door te stellen dat hij in 2025 gewoon voor Red Bull zal rijden. Toch was, zo merkte ook Horner op, vooral Toto Wollf - teambaas van Mercedes - actief bezig om de Nederlander naar Mercedes te halen en daarbij ook vader Jos Verstappen te betrekken. "Toto [Wolff] heeft meer over Verstappen gesproken dan over welke andere coureur of zijn eigen coureurs. Maar goed: zoiets hoort gewoon bij de Formule 1. Verstappen is de sterkste coureur in het kampioenschap momenteel en viervoudig wereldkampioen." Horner weet wat Red Bull te doen staan om Verstappen ook voor het seizoen 2026 te behouden en uit de handen van Aston Martin en Mercedes te houden. "Zolang wij hem een goede auto geven, hoeft hij nergens anders naartoe."

