Afgelopen zondag was de F1 Grand Prix van Abu Dhabi de slotrace van het seizoen 2024, een slotrace waarin Max Verstappen, Lando Norris en McLaren vooral de aandacht op zich gevestigd kregen. Vooral Verstappen heeft volgens de internationale media veel schade veroorzaakt.

Aan het begin van de race reed Lando Norris al snel weg bij de rest van het veld. Carlos Sainz bleek na de start nog zijn enige concurrent te zijn, omdat teamgenoot Oscar Piastri door Verstappen was geraakt in de eerste bocht. Verstappen kreeg tien seconden straf, maar Piastri herhaalde vervolgens de actie zelf door tegen Franco Colapinto in de fout te gaan en zelf tien seconden straf te krijgen. Sainz bleef wel redelijk in de buurt van Norris, maar kon hem nooit uitdagen voor de zege. Charles Leclerc werd derde, terwijl Lewis Hamilton vierde werd door aan het einde George Russell in te halen. Verstappen werd achter het duo van Mercedes zesde, terwijl Piastri het moest doen met P10. Het was genoeg voor McLaren om kampioen bij de constructeurs te worden. Genoeg gespreksonderwerpen voor de media dus om over te praten na afloop.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen komt op voor Pérez voor beslissing Red Bull: 'Hij is geen idioot'

La Gazzetta dello Sport

Te beginnen met het Italiaanse La Gazzetta dello Sport, dat Ferrari geen kampioen zag worden bij de constructeurs. "McLaren keert terug op de troon van F1, waardoor Ferrari de viering van het wereldkampioenschap bij de constructeurs mis zou lopen. Tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi, de laatste race van het kampioenschap in 2024, was er groot feest voor het team uit Woking omdat het voor de negende keer in de geschiedenis de constructeurstitel won, iets wat het sinds 1998, de tijd van Mika Hakkinen en David Coulthard, niet meer heeft gedaan. Op het circuit van Yas Marina won Lando Norris en sloot hij 2024 af als vice-kampioen dankzij zijn vierde zege van het seizoen, vóór het Ferrari-duo Carlos Sainz (2de) en Charles Leclerc (3de). De overwinning van Norris, waarbij Jannik Sinner met de geblokte vlag zwaaide, bezegelde de titel van McLaren nadat hij met een schrikmoment was begonnen vanwege een botsing tussen Verstappen en Piastri in de eerste bocht, waardoor de Australiër naar de achterkant van de groep zakte. Het deed de race herleven en zorgde voor wat hoop bij Ferrari."

The Guardian

Dan naar The Guardian, dat zich vooral focuste op de crash tussen Piastri en Verstappen en het kampioenschap van McLaren. "Het in papaja's geklede personeel stuiterde en zong en dronk vol overgave champagne in de garage, in de greep van een collectieve extase waar ze niet meer van hebben kunnen genieten sinds Hamilton het coureurskampioenschap voor hen won in 2008, de laatste titel die ze in de wacht sleepten. In Abu Dhabi was het aan Norris om zich staande te houden toen het er echt op aankwam, na een spannende finale waarin hij in zijn eentje vanaf pole moest proberen om rivaal Ferrari te verslaan, nadat Piastri al in de eerste ronde bijna uit de strijd was gestoten door Max Verstappen."

AS

Dan naar het Spaanse AS, dat zich vooral focuste op de actie van Verstappen tijdens de eerste bocht van de eerste ronde. "Het was een race van verrassingen dankzij het incident bij de start. Bij het doven van de startlichten herhaalde Verstappen zijn klassieke geweldige start en passeerde Sainz binnen een paar meter, maar in de eerste bocht was hij weer Mad Max en tikte hij Piastri van de baan."

Sky Sports

Tot slot Sky Sport, dat geen goed woord over had voor de actie van Verstappen. "Terwijl Norris vanaf pole aan de buitenkant wegreed, werden de spiegels van Piastri aan de binnenkant opgevuld door het blauw van Red Bull bij het remmen voor de eerste bocht. Verstappen, die zich als vierde had gekwalificeerd, deed een gewaagde poging om aan de binnenkant van de Australiër de tweede plaats te bemachtigen. Maar toen Piastri aan de overkant kwam om de linkerbocht te nemen, was Verstappen niet ver genoeg aan de binnenkant en raakte hij de McLaren aan de binnenkant, wat kostbaar contact opleverde waardoor beide auto's ronddraaiden. En het was Piastri die er slechter vanaf kwam: de McLaren kwam achterstevoren terecht in het uitloopgebied toen de rest van de grid aan zijn binnenkant voorbij stroomde."

Gerelateerd